“Aunque me caiga, yo sé que me levantaré”, la inspiradora frase de Charles Fernández con la que se ganó el corazón de todos los guatemaltecos

“Lo mejor de todo esto que pude mostrar para qué trabajé. Top10 de tiro y carrera, Top10 del mundo en natación. No puedes lograr eso en Juegos Olímpicos si no haces el trabajo”, expresó el campeón individual y en relevo mixto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

“Le pido perdón al mundo de la equitación por ese error que yo cometí. Le doy gracias a Dios porque el caballo está bien. Le doy gracias porque yo estoy bien. Me pude parar y terminar la pista sin complicaciones. Y eso solo demuestra que aunque me caiga siempre me voy a levantar no importa lo que pase en mi vida, fuera y dentro del deporte”, remarcó valiente el primer lugar en el UIPM Junior World Championships en Egipto de 2016.

“Estoy muy agradecido con Guatemala. Por todo el apoyo que me dan. Yo estoy aquí por ustedes. No importa todo lo malo que tiene nuestro país. Estoy tratando de poner en lo más alto el nombre del país siempre con una sonrisa. Su apoyo no tiene precio y yo quiero que Guatemala aprenda de eso. Solo unidos nos vamos a levantar hacia un mejor futuro. Un corazón positivo y con la mente puesta en ver adelante solo así vamos a poder salir adelante”, finalizó su inspirada intervención el atleta nacido en diciembre de 1995 y que disputó sus segundos juegos olímpicos.

Charles empezó su aventura por tierras niponas el pasado 28 de julio y después de entrevistarse mutuamente con su amigo, el badmintonista Kevin Cordón vio acción la madrugada del 5 de agosto último con su competición en la esgrima del pentatlón moderno. En esta terminó en el puesto 29 con 178 puntos, luego de haber conseguido 13 victorias y 22 derrotas.

Escucha aquí toda la entrevista: