Messi: cómo fue la transformación de Messi desde que se encerraba en su cuarto a ser el líder de Argentina

Han pasado 15 años desde que Roberto Ayala y Lionel Messi se conocieron. “La primera vez que lo vi fue en Budapest (Hungría)”, recuerda el exjugador de River Plate, en una entrevista del diario La Nación.

“Muchos jugadores lo cruzaban por el lobby del hotel sin saber quién era. Desde ese día, cada vez que lo enfrentaba en una práctica pensaba en cómo sacarle la pelota. Yo tenía que razonar lo que él hacia espontáneamente”, reconoce Ayala.

El exdefensa central y Leo Messi fueron compañeros en la selección argentina, cuando el rosarino tenía 18 años.

Ayala recuerda que: “Cuando fuimos compañeros, Messi prácticamente no hablaba. Es más, salía a entrenar porque era obligatorio, sino se quedaba en su habitación”.

El exjugador de 47 años, reveló que en el primer mundial de Leo, en Alemania 2006, el jugador del FC Barcelona compartía habitación con Óscar Ustari.

“Pekerman los había reunido porque venían juntos del Mundial juvenil, un año antes, y se pasan los días ahí metidos en interminables campeonatos de jueguitos y habilidades, con una pelota, con medias, con un bollo de papel o con lo que fuera”, añade.

Ya en el Mundial de Sudáfrica 2010, con Diego Armando Maradona en el banquillo, Messi tomó el brazalete de capitán; el más joven en la historia de la Albiceleste en mundiales.

Ayala, en defensa de Leo, asegura que era algo “lógico. Cuando debutó en la selección todavía quedábamos Heinze, Crespo, Sorin… yo de la etapa de Bielsa, y se sumaban Riquelme, Cambiasso, Milito. Después llegó Diego de técnico y su simbolismo, Verón, y ni hablar lo que iba a representar Mascherano desde ahí”.

Para Roberto Ayala, a partir de ese momento comenzó una transformación natural en Messi.

“Siento que naturalizó el proceso de ser capitán. Ahora es natural para él. Quizás en otro tiempo no lo era, no lo sé, tal vez en otros años se encontró con la cinta y tuvo que llevarla. Ahora lo hace con tranquilidad, y la lleva bien”, asegura.

“No es Ruggeri, no, pero, ¿por qué tendría que serlo? Todos cambiamos con los años, yo no fui el mismo desde que debuté en la selección hasta que me fui. Podría decirlo el ‘Coco’ Basile seguramente, que me llevó como sparring en 1993 y estuvo en mi último partido en 2007. Ni siquiera hoy soy el mismo que cuando jugaba” – Roberto Ayala.