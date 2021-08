Messi contra Guardiola en grupo de Champions, Barcelona y Atlético de Madrid con rivales duros

El pulso PSG-Manchester City sumaría todavía más atractivo si finalmente el campeón de la Premier League fichara a Cristiano Ronaldo, como se especula con insistencia en las últimas horas.

El City y el PSG se enfrentaron en las semifinales de la última Champions, con victoria para los ingleses, por lo que el pulso tiene además aroma a revancha.

El Real Madrid, que encabeza el palmarés de la competición con trece títulos, tendrá como principal adversario al Inter de Milán, campeón de Italia, dentro de un grupo E que completan el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Sheriff Tiraspol moldavo.

El Atlético de Madrid, ganador de la pasada Liga española, quedó encuadrado en su grupo (B) con tres excampeones de Europa dentro de un cuarteto que se presenta muy abierto, con el Liverpool inglés, el Oporto portugués y el AC Milan italiano.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021