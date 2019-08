Messi, Cristiano Ronaldo y Mané, candidatos a mejor atacante de la Champions League

Los premios de mejor arquero, defensa, centrocampista y delantero de la edición 2018/19 de la Champions se entregarán el 29 de agosto en Mónaco en el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la máxima competición continental.

Los tres arqueros nominados son el brasileño Alisson Becker, del Liverpool, el azulgrana y alemán Marc-André ter Stegen y el finalista con el Tottenham y francés Hugo Lloris.

