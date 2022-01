Neymar, el caos perfecto: El secreto mejor guardado de cuando se marchó del Barcelona al PSG y después quería regresar

El propio futbolista conversó en la transmisión con el streamer, que recibió autorización de Netflix para exhibir el primer capítulo de la producción de televisión de forma anticipada y con exclusividad, al parecer en una estrategia para promover publicitariamente la serie en Brasil.

La serie sobre Neymar, con tres episodios y dirigida por el estadounidense David Charles Rodrigues, muestra los bastidores de la vida del famoso futbolista y lo exhibe como una máquina de marketing.

Entre las figuras que ofrecen testimonios en la serie destacan futbolistas como el argentino Lionel Messi, David Beckham, Kylian Mbappé, Thiago Silva, Luis Suárez y Dani Alves.

El futbolista brasileño asegura que la serie permitirá que los espectadores conozcan un poco más quién es y cómo es su intimidad.

“Quedé muy contento y feliz de que mi historia fuera contada. Quedé sin palabras. Lloré mucho. Me emocioné mucho. Incluso porque recordé todo por lo que pasé para llegar hasta aquí y lograr lo que he conquistado”, afirmó el atacante en su intervención en la transmisión del lunes 24 de enero.

“Soy un ser humano con todos los que están asistiendo a esta transmisión juntos. Soy de carne y hueso, tengo sentimientos. También tengo mis errores. Me equivoqué mucho y el documental muestra esos errores. Ya tuve aciertos y errores. Soy un ser humano. No soy un súper héroe”, agregó.

Pero el secreto mejor guardado que no conocen ni Messi y Suárez, sus mejores amigos, es su traspaso al Paris Saint Germain en agosto de 2017.

Esa fecha, sin duda, quedará marcada para los fanáticos del Barsa y de Ney porque el club parisino pagó la cláusula de recisión de Neymar y lo convirtió en el futbolista más caro del mundo. 222 millones de euros fueron a parar a las arcas del club blaugrana.

Hoje é a estreia da minha série Neymar: o Caos Perfeito na Netflix. Queria convidar geral pra assistir junto e comentar aqui no twitter. Só dar o play na Netflix às 18h e comentar usando a #NeymarNaNetflixhttps://t.co/d7KVLw4ZcU — Neymar Jr (@neymarjr) January 25, 2022

La serie no responde tampoco esas preguntas a detalle, pero han pasado cuatro años y medio y todo comenzó de nuevo a correr como rumores.

“No sé bien cuál fue la reacción del cambio y nunca nos la contó tampoco”, declaró Leo Messi para el nuevo documental del futbolista brasileño.

“No quería que abandonara el Barcelona, era una zona de gran comodidad para él, pero luego quiso cambiar su camino”, contó su padre en la misma cinta.

Pero en el ambiente queda que la decisión por cambiar de aires ocurrió tras el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League de 2017. Fue un 8 marzo que marcó el nuevo rumbo.

El Camp Nou vio una de las remontadas más épicas del Barcelona. Neymar marcó dos goles y de esta forma vencieron al PSG 6-1 y revirtieron el 4-0 de la ida para avanzar a los cuartos de final.

La hazaña suponía que Neymar sería el protagonista, pero no fue así. Lionel Messi estuvo en todas las portadas del mundo y Neymar fue relegado a un segundo plano.

Aquel día Ney entendió que debía salir del Barsa para ser protagonista y una estrella mundial, sin sombra de nadie. Esto fue lo que supusieron las notas periodísticas en España, Francia y Brasil, pero nunca fueron confirmadas, y tampoco ahora en el documental.

El padre del jugador aseguró en la producción: “Neymar nunca quiso ser mejor que Messi, no tiene nada que ver con que esté a la sombra de él. Neymar ama a Messi”.

Luis Suárez tampoco tuvo explicaciones de por qué decidió marcharse: “Yo le dije lo que sentía como amigo y le hice saber que no estaba de acuerdo con la decisión que estaba por tomar”.

Neymar contó: “Sentí que era el momento indicado para continuar. Estuve 4 años jugando en Barcelona y aprendí mucho”.

El padre y representante de Neymar agregó: “Él quería dejar el PSG para volver al Barcelona. Yo no quería que mi hijo dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo?”.

Neymar, sobre esto, apuntó: “Cuando decidí que quería dejar el PSG no fue por los aficionados ni el equipo, me di cuenta de que era más feliz en otra parte”.

😱 ¡LO QUE PUDO HABER SIDO! 📸 @neymarjr desvela nuevas imágenes con la camiseta del REAL MADRID y en el BERNABÉU en su documental. pic.twitter.com/uNlz0HzE0u — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2022

Y agregó: “Aunque no quería seguir en el PSG tenía que ser feliz, tenía que practicar y estar preparado, porque si jugaba mal la gente no iba a decir ‘el PSG no jugó bien’, sino que todo iba a ser mi culpa”.

Esta revelación no hizo más que confirmar lo que la prensa internacional informó en aquel mercado de transferencias del 2019, en el que existieron varias negociaciones entre ambos clubes.

“Las ofertas del Barcelona eran enormes. Fueron mayores incluso de lo que el PSG pagó para comprarlo en primer lugar”, aseguró el exrepresentante brasileño Wagner Ribeiro.

La clase de Neymar. “No sientes presión cuando haces realidad un sueño”. 📽️ @ChampionsLeague pic.twitter.com/03jQ0SflMc — Sphera Sports (@SpheraSports) January 26, 2022

Pero el deseo de Neymar se iba a ver truncado por los directivos árabes, quienes se negaron rotundamente a vender a su jugador emblema: “Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó”, sentenció su padre y representante.

Con información de EFE e Infobae