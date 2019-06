Neymar es acusado de haber violado a una mujer en París

La denuncia fue publicada por los portales brasileños ‘Globoesporte’ y ‘UOL’, y su veracidad fue confirmada a Efe por la Secretaría de Seguridad del estado brasileño de Sao Paulo.

La denuncia fue publicada por los portales brasileños ‘Globoesporte’ y ‘UOL’, y su veracidad fue confirmada a Efe por la Secretaría de Seguridad del estado brasileño de Sao Paulo.

El suceso, de acuerdo con la querella, habría ocurrido en un hotel de la capital francesa el pasado día 15 de mayo.

“Hubo una denuncia registrada por la víctima en la 6ª Comisaría de la Mujer. La investigación policial transcurre en secreto”, afirmó la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo en una nota.

La víctima, que no fue identificada para preservar su intimidad, relató en su denuncia que conoció al futbolista del París Saint-Germain a través de las redes sociales y empezaron a intercambiarse una serie de mensajes.

Según su versión, Neymar la invitó para que se encontraran en París y uno de sus asesores entró en contacto con ella para darle los pasajes de avión y el hospedaje.

La mujer indicó que se hospedó en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, adonde llegó Neymar sobre las 20.00 de la noche, “aparentemente embriagado”.

“Comenzaron a conversar, intercambiaron ‘caricias’, pero en un determinado momento, Neymar se volvió agresivo, y mediante violencia, practicó relación sexual contra la voluntad de la víctima. La víctima afirma que se fue de París en la fecha de 17/05/2019 volviendo a Brasil”, recoge la denuncia divulgada por ‘GloboEsporte’.

La mujer dijo durante su testimonio que se encontraba “quebrantada emocionalmente” y “con miedo de registrar” los hechos en otro país, en este caso Francia, por lo que decidió interponer la denuncia en la 6ª Comisaria de Defensa de la Mujer, situada en Santo Amaro, un barrio situado en la ciudad de Sao Paulo.

Treino de hoje contou com o retorno de Neymar Jr. e com a presença do recém-chegado Everton! Veja as principais📸#JogaBola #SeleçãoBrasileira #TRSeleçãoDia10

Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/kT8hAGZ8fn

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2019