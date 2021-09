Olimpia acepta que recibió dinero, sancionará a jugadores y “donará” el efectivo a los niños con cáncer

Olimpia acepta que “se cometieron equivocaciones” por algunos futbolistas que “no representan los valores y principios del club”.

La junta directiva de Olimpia “tomará medidas disciplinarias al interno de nuestra institución, ya que las consecuencias de estos errores le han acarreado a nuestro querido club un daño enorme en la imagen de un equipo que siempre ha llevado en alto el nombre del fútbol hondureño”, señala el comunicado.

La Concacaf anunció en la víspera que Inter Moengo y Olimpia han descalificados y retirados de la Liga de Concacaf.

“Después de evaluar las acciones en el vídeo y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, el Comité Disciplinario determinó que ocurrieron graves infracciones de integridad después del partido”, señaló en un comunicado.

CONCACAF DEBE VIGILAR INSCRIPCIÓN DE FUTBOLISTAS

El Olimpia indicó que el club se había preparado “para dar lo mejor” en la Liga Concacaf, pero “desgraciadamente en esta ocasión aspectos fuera de lo futbolístico iniciados por el señor Ronnie Brunswijk, nos dejan eliminados”.

Lamentó “profundamente” lo sucedido y aseguró que “de estos errores, muchos aprenderán la lección” y la institución “saldrá más fortalecida para buscar más logros deportivos”.

“Estamos seguros de que la organización del torneo (de Concacaf) también aprenderá la lección y que en un futuro serán más vigilantes en cuanto a la inscripción de los jugadores que participarán”, señaló el Olimpia.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021