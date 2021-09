VIDEO | Captan a Mbappé quejándose de que Neymar no le pasa el balón

Esto como reacción al 2-0 que Draxler consiguió instantes después de haber ingresado al partido. Concretamente, al 89′ y justamente a pase del otro protagonista, Ney.

“Ce clochard, il ne me fait pas la passe“, que en español sería algo como: “Este vagabundo no me la pasa“, es lo que se le puede ver diciendo al ariete en respecto a una jugada que aconteció al 66′.

Con el marcador 1-0, Neymar llevaba el balón sobre la izquierda, en un contraataque que tenía a tres parisinos de cara al arco y con la defensa visitante corriendo detrás de ellos.

Mientras el brasileño ingresaba en el área y acaparaba la marca, Mbappé abierto sobre la derecha, le pedía el balón entrando solo listo para definir.

El exBarcelona no le tiró el dulce y en su lugar recortó para la siniestra frustrando sus chances de definir ante la oportuna salida del meta rival, Jonas Omlin.

Esta situación se repitió al 71′ con los mismos nombres. Esta vez Ander Herrera metió un pase globeado al corazón del área en donde se encontraban Neymar y Mbappé pegados.

Después de controlar el 10 ante la mirada de uno de los de blanco, el 7 se volvió a abrir al epacio pidiendo el pase con su movimiento. De nuevo, la habilitación no llegó y Neymar la mandó fuera pegada al palo.

Curioso porque ya con las modificaciones hechas por el manejador rosarino. En la primera que tuvo, Neymar sí la pasó al alemán que también estaba solo en la derecha y este no desaprovechó la oportunidad para concretar el 2-0 final.

Esta temporada, en ocho jornadas del torneo francés, Mbappé le ha marcado a: al Brest (1) en la tres, en la cuatro al Reims (2) y en la cinco al Clermont (1). La campaña anterior, el goleador registró 42 dianas en todas las competencias.

Así, parece que hay problemas en el cielo para el estratega argentino, Mauricio Pochettino quien el fin de semana anterior vivió un episodio desagradable cuando sacó a Lionel Messi del campo y este pareció desairarle en el clásico ante el Lyon.