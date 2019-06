Perú gana 5-4 a Uruguay en penales y chocará con Chile en semifinales de Copa América

El arquero Pedro Gallese de Perú detiene un penalti a Luis Suárez de Uruguay, durante el partido Uruguay-Perú de cuartos de final de la Copa América. (Foto Prensa Libre: EFE)

El arquero Pedro Gallese atajó el primer penal de la serie, al uruguayo Luis Suárez y los peruanos convirtieron sus cinco remates para dar la gran sorpresa de los cuartos de final.

La selección inca jugará en semifinales contra el bicampeón Chile el miércoles en Porto Alege, en el Clásico de Pacífico.

Puedes leer: Un ‘santo’ llamado Alisson amenaza al ‘Dios’ Messi

La otra semifinal la disputarán Argentina y Brasil el martes en Belo Horizonte.

Así fue la secuencia de penales que le permitió avanzar a Perú a semifinales de la Copa América-2019:

Luis Suárez (URU) atajado, Paolo Guerrero (PER) gol, Edinson Cavani (URU) gol, Raúl Ruidiaz (PER) gol, Cristhian Stuani (URU) gol, Yoshimar Yotún (PER) gol, Rodrigo Bentancur (URU) gol, Luis Advíncula (PER) gol, Lucas Torreira (URU) gol, Edison Flores (PER) gol.

Luis Suárez llorando desconsolado tras la eliminación de su selección.pic.twitter.com/M3UcJKaUPU — Fútbolydiezmás (@Y10MAS) June 29, 2019

