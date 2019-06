Chile vence 5-4 en los penales a Colombia y se mete en semifinales de Copa América

Los jugadores de Chile, celebran el triunfo después de vencer a Colombia por la vía de los penaltis. (Foto Prensa Libre: AFP)

En el tiempo reglamentario, colombianos y chilenos empataron 0-0, con intervención del VAR que le anuló un gol a los quince minutos a Charles Aránguiz por posición adelantada de Alexis Sánchez y a los 72 a Arturo Vidal, luego de una mano previa de Guillermo Maripán.

El 0-0 llevó el paso a semifinales a los penales.

Los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Por Colombia erró el último tiro William Tesillo, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran marcado.

Lee además: “Neymar quiere volver”, dice el vicepresidente del Barcelona

Chile seguirá en la defensa de su título en semifinales ante el ganador del duelo entre Uruguay y Perú.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.

Que onda? O no cacha nada de fútbol o es un infiltrado colombiano con ropa de Chile. Sufre cuando Colombia pierde el penal #chilevscolombia #VamosChile #PartyChilensisFtLaRoja #ChileColombia pic.twitter.com/ycL99pK9ng — Gonzalo Muñoz T (@gmunoztassara) June 29, 2019

Contenido relacionado:

> Copa América 2020: cómo será el insólito torneo que organizarán Colombia y Argentina

> Crece en Argentina la venta de pasajes a Brasil para ver los cuartos de final

> La Federación Ecuatoriana de Futbol es un “enfermo de gravedad”, dice Egas