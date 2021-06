!Qué hiciste Bale! De dos exquisitas asistencias en los dos goles a fallar un penal con un “balazo al aire”

Gareth Bale, el jugador del Real Madrid que fue cedido al Tottenham, y quien aún no sabe su futuro, erró de una forma bárbara un penal ante Turquía. Sin embargo, jugó un partidazo. Dos asistencias suyas se convirtieron en los goles de su equipo.

El defensa turco, Zeki Celik, le cometió una infracción a Gareth Bale dentro del área y el central marcó la pena máxima. El mismo Gale fue al cobro, pero le salió “un balazo al aire”. El portero turco no adivinó el lanzamiento que fue al poste izquierdo, pero no tuvo que hacer nada porque el balón se fue “por los aires”.

