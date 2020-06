¿Quién define con mejor técnica? Los defensas Sergio Ramos y Alexander-Arnold se lucen con golazos de tiro libre

Sergio Ramos y Trent Alexander-Arnold definieron de tiro libre. (Foto Prensa Libre: Captura video)

El defensa central del Real Madrid, Sergio Ramos, anotó el segundo gol de su equipo en el triunfo 2-0 frente al Mallorca. Le pegada del capitán fue impecable de tiro libre y el balón se fue al ángulo.

Mientras tanto, en Inglaterra, Trent Alexander-Arnold abrió el marcador en el triunfo del Liverpool (4-0) sobre el Crystal Palace. El lateral derecho también definió de tiro libre para anotar un golazo.

Los dos defensas son tendencia en redes sociales por su exquisita pegada, pero ¿quién definió con mejor técnica?

La prensa española comparó la pegada de Sergio Ramos con el ya retirado David Beckham. El balón terminó en el ángulo derecho. En el caso de Trent, la pelota se coló en el ángulo izquierdo del guardameta.

El cobro fue casi desde la misma y distancia y misma posición y aunque ambos eligieron un lugar diferente para colocarla, los dos goles fueron una joya.

El golazo de Trent Alexander-Arnold:

La definición de Sergio Ramos:

El liderato es intocable. ☝🏻 Con jugadores como Sergio Ramos, el Real Madrid está seguro:

-Guerrero inquebrantable.

-Arruina fiestas.

-Alma goleadora. A este capitán, hay que considerarlo como histórico.pic.twitter.com/rvfxp1Ew3P — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 24, 2020

Ramos: “Que no se hagan películas, somos líderes por lo bien que volvimos”

Sergio Ramos respondió al ruido que se está generando en torno a su equipo y las actuaciones arbitrales y afirmó que nadie “se haga películas”, defendiendo que el liderato se debe a la buena racha de resultados y la buena preparación física durante el parón.

“Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto”, criticó Ramos.

“Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas”, añadió.