Se le fue de las manos la victoria al Motagua ante el Forge FC en la semifinal de la Liga Concacaf

Por Motagua anotaron Kevin López a los 43 y Marcelo Pereira en el minuto 64, por Forge FC el costarricense Joshua Navarro a los 83 minutos había descontado.

El Forge FC inició el partido con mucha intensidad, presionando en la salida al Motagua que por momentos le costó tener la posesión del balón hasta que la empezó a lograr en el primer cuarto de hora.

Kevin López anotó el primer gol a los 43 minutos. Omar Elvir mandó un centro desde la izquierda que fue desviado hacia atrás por Marco Tulio Vega, López, dominó el balón en el área pequeña y luego sacó un remate que Triston no pudo detener para el 1-0.

En la parte de complemento, Motagua asestó de nuevo otro golpe después de superar el inicio feroz de Forge y en el minuto 64, logró el segundo gol.

Un tiro libre del volante argentino Diego Auzqui fue rematado de cabeza en el área pequeña por el defensa Marcelo Pereira dejando sin reacción a Tristan para el 2-0.

El Forge no renunció a rescatar el partido y a los 83, un tiro de esquina de Bekker fue rematado de cabeza por Joshua Navarro para lograr el descuento.

El defensa Kwame Awuah anotó el empate en tiempo de reposición. Ahora será en la vuelta donde se defina todo. Jugarán el 1 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras.

🟠 Goal! Header by Joshua Navarro!@ForgeFCHamilton takes one back in the final minutes! #SCL21 pic.twitter.com/TF4lwF45gE

— Concacaf (@Concacaf) November 25, 2021