Takefusa Kubo, nuevo fichaje del Real Madrid, acapara los focos en práctica de Japón

View this post on Instagram

日本代表デビューすることができました! またこのユニフォームを着てピッチに立てるよう努力し続けます! コパアメリカも応援宜しくお願いします! #japanfootballasociation#JFA#日本代表#キリンチャレンジカップ#久保建英#takefusakubo