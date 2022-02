VIDEO | El codazo de Albiol a Vinicius, el pelotazo de Carvajal a Lo Celso y la plancha de Asensio, todas las polémicas que dejó el Villarreal frente al Real Madrid

“No le veo venir y si le hubiera golpeado no se levanta, le hago sangre seguro. Ha sido un choque y se ha levantado. Ahora hablarán de penaltis, igual que en la ida, pero ha chocado con mi hombro y nada más. Si le llego a darle un codazo se sale del campo seguro. Se levantó enseguida, no tenía nada y él me lo ha reconocido”, dijo en Movistar.

Además también valoro la acción del minuto 29 con Marco Asensio sobre Iborra, en un pisotón que provocó que el Villarreal pidiese la expulsión, no la vio en directo Albiol. “La de Asensio no la he visto pero si el VAR no ha llamado es que no era roja”.

Sin embargo antes, al minuto 23, el lateral madridista Daniel Carvajal también dio de qué hablar cuando le estrelló el balón en el rostro al mediocampista argentino Giovanni Lo Celso, mientras este se encotraba con el pecho recostado en el césped tras una acción de peligro para los suyos.

A la postre, las redes sociales estallaron con reclamos sobre una doble vara de medir por parte del arbitraje español, recordando particularmente la expulsión que sufrió el pasado fin de semana el futbolista del Barcelona, Dani Alves. Esto por las similitutes en la manera de atacar el balón por parte de Asensio y Alves.

Raul Albiol: “I did not see Vinicius coming. He run into me.” pic.twitter.com/oE12eIN591 — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) February 12, 2022

Two elbows on Vinicius. No cards. pic.twitter.com/HZ18wbUm5x — TC (@totalcristiano) February 12, 2022

En aquella ocasión, Alves le entró por detrás al hombre del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, ganándose así dos juegos de suspensión según trascendió de manera posterior.

#VillarrealRealMadrid | Minuto 23, se armó la bronca por este pelotazo de Carvajal al rostro de Lo Celso. pic.twitter.com/4OVhhRfrsQ — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 12, 2022

Este fue el sexto empate para los de Ancelotti en lo que va de competición liguera. Los blancos siguen como líderes a cuatro puntos de distancia del Sevilla, que marcha segundo.

Descubre las 7 diferencias…🤔 pic.twitter.com/xwlO1bNoUL — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) February 12, 2022

Este 15 de febrero, los madridistas verán acción de Champions League, en la ida de los octavos de final encarando al Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé y sus dos exjugadores, Keylor Navas y Sergio Ramos.