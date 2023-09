VIDEO | El misterioso regaño de un maestro a la joven promesa Kylian Mbappé

La escena nos presenta al profesor molesto, tomándolo por la oreja y en un serio francés le dice: “Una vez más me estás haciendo mover por una m*****. Ok, estoy bien. Yo seré tu problema, te voy a reprender, porque cuando te hablamos, no entiendes”.

De manera tímida, el futuro campeón con les blues en Rusia 2018, responde que sí. Como ya es costumbre, esto desató una lluvia de opiniones a favor y en contra. Muchos comentarios hacían referencia a que el docente no sabía lo que hacía, también había quien jugaba a traducir la pequeña conversación que tuvieron.

Sin embargo, para los internautas con el ojo más entrenado, lo que más llamó la atención del clip es que este parece estar hecho con inteligencia artificial. Es decir, no se trataría del verdadero hombre gol del cuadro de que hoy maneja, Luis Enrique Martínez.

Para los más avispados, el color de piel no es el adecuado, en referencia al tono de piel que tiene el rostro en comparación al cuello. Además, también resaltan que es muy evidente que la cara con la que vemos al pequeño ‘kiki’, en realidad es de cuando este tenía 20 años. De esta manera, el debate queda abierto para que cada uno decida lo que quiera creer, si el video es real o no.

Cabe resaltar que esta temporada Mbappé, estuvo una vez más en el ojo del huracán debido a los incesantes rumores que lo colocaban en el Real Madrid. Recordemos que estos fueron tan fuertes, que, ante la amenaza para el cuadro parisino, su presidente, Nasser Al Khelaifi había decido apartarlo del equipo de cara al presente curso.

Sin embargo, semanas atrás, dio marcha atrás con esta decisión, tras supuestamente haber encaminado platicas con el futbolista que habrían sido el principio de un nuevo acuerdo para renovar su contrato. En este respecto, el mismo Al Khelaifi, declinó confirmar estas versiones, el jueves anterior tras el sorteo de la UEFA Champions League.

En lugar de esto, se limitó a decir que “es jugador del PSG, un magnífico jugador, y persona” y que han “tenido muy buenas conversaciones con él y su familia“.

En dos jornadas de la Ligue 1, Mbappé lleva tres goles, luego de haber sido reincorporado a la plantilla del ex seleccionador de España en la última Copa del Mundo. Además, disputará la copa de Europa con su club en el Grupo F, reconocido como el de la muerte, pues tendrán que verse las caras con el Borussia Dortmund, el AC Milán y el Newcastle.

