VIDEO | La extensa lista de celebridades que fueron a ver el partido de Carlos Vela contra Lionel Messi en la MLS

En su breve estancia en tierras norteamericanas, Messi ya ha cosechado éxitos notables, entre ellos la reciente conquista de la Leagues Cup 2023. Este logro marcó un hito en la historia del Inter Miami, el equipo respaldado por el icónico David Beckham, demostrando el impacto inmediato que Messi ha tenido en el club desde su llegada.

A pesar de algunos episodios de hostilidad en ciudades donde los aficionados rivales intentaron frenar su dominio en el terreno de juego, en general, el carismático futbolista argentino ha sido recibido con entusiasmo y admiración por la afición estadounidense.

Y Los Ángeles, una ciudad vibrante y cosmopolita, no se desvía de esta tendencia. Por lo que la expectación por ver a Lionel Messi es incontenible. Pero este no es el único motivo de emoción; una foto que circuló viralmente en las redes sociales ha revelado una extensa lista de celebridades y famosos que tienen la intención de asistir al BMO Stadium y presenciar el espectáculo.

The stars are out in LA 🤩@mariolopezviva x @brendanhunting x Owen Wilson x Prince Harry pic.twitter.com/oXtbxm2RIF — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Prince Harry in LA to watch Messi and #InterMiamiCF take on #LAFC pic.twitter.com/Pz6Udqs8uK — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

De este modo, la nómina de celebridades refleja el atractivo global que el futbolista argentino tiene sobre una amplia gama de personalidades destacadas. Entre los nombres que destacan en esta selecta lista se encuentran:

– Leonardo DiCaprio.

– James Harden.

– Tom Holland.

– Will Ferrell.

– Liam Gallagher.

– Selena Gomez.

– LeBron James.

– Magic Johnson.

– Meghan Markle.

– Tobey Maguire.

– Glen Powell.

– Owen Wilson.

📄✅ ¡¡NADIE SE QUIERE PERDER A MESSI!! 🐐 La lista de famosos que presenciarán el LAFC vs. Inter Miami 🇺🇸 📸 @herculezg pic.twitter.com/xyE0efaoVW — Diario Olé (@DiarioOle) September 4, 2023

Esta impresionante lista de personalidades que asistirán al partido entre Inter Miami y LAFC, donde Messi será la figura central, subraya la atracción universal que el talento del futbolista argentino ejerce sobre un amplio espectro de la sociedad.

Es tanta la atracción y el glamour que genera el campeón del mundo, que antes del duelo, le preguntaron al líder del equipo de Will Ferrell, Carlos Vela, que qué significado tenía para el enfrentarse al ex del Barcelona y PSG.

Edward Norton in the building 🎬 pic.twitter.com/uJrg273WQx — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

A esto, Vela respondió que no le incomoda enfrentarlo y que solo piensa en buscar la victoria contra el equipo que sea, agregando que está enfocado en su club y ganar para su afición.

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

“No me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo, yo quiero ganar, jugar bien, hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté adelante”, dijo el exjugador de la Real Sociedad y de la selección mexicana.

Hasta el momento, el partido está en el segundo tiempo y las garzas están en ventaja desde el minuto 14, gracias a un tanto de Facundo Farias. Jordi Alba dobló la renta para los rosados al 52.

Facundo Farías scores his first MLS goal in style for #InterMiamiCF 🇦🇷 pic.twitter.com/9zNWispnJp — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Sergio Busquets ➡️ Messi ➡️ Jordi Alba@JordiAlba scores his first MLS regular season goal. pic.twitter.com/1PcOeCzlet — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023