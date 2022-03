Violencia, alcohol y nexos con el narcotráfico: Así funcionan las barras bravas que protagonizaron la batalla campal en Querétaro

Esta tragedia sin precedentes, registrada en el Estadio La Corregidora de Querétaro, hizo que surgiera la duda sobre el funcionamiento de las barras bravas en México, grupo radical de aficionados al fútbol que alientan a su equipo de manera efusiva y desmesurada.

Tras la tragedia registrada este sábado 5 de marzo, Diario Olé habló con uno de los periodistas deportivos de más renombre en México para conocer cómo estas barras irrumpieron en el fútbol mexicano luego de pasar desapercibidas por décadas.

David Faitelson, analista deportivo de la cadena ESPN, reveló esta problemática y aseguró que la mayoría de barras bravas mexicanas son una “copia de Sudamérica”.

“Las barras en México se conformaron como una copia de las de Sudamérica, y sobre todo de Argentina. Era una forma de copiar esa pasión. Incluso cantan las mismas canciones que en esos países”, indicó Faitelson al Diario Olé.

David Faitelson también aseguró que en México poco a poco se ha perdido la tradición de asistir al estado en familia a alentar a los distintos equipos de fútbol, todo esto debido al aumento de la violencia en estos recintos deportivos causada por las barras.

Asimismo, el reconocido periodista deportivo remarcó que la violencia en el fútbol mexicano a menudo surge a raíz de la impunidad que existe en México, ya que las barras bravas sienten la libertad de desatar el caos con la tranquilidad de no recibir represalias por sus actos criminales.

“Las barras han tomado poder poco a poco. Han tenido apoyo del club, para boletos y viajes, son grupos de poder y de choque. Hay de todo en las barras: alcohol en exceso, drogas, hay malhechores. Se han descubierto en las bandas miembros de organizaciones de crímenes organizados que participan en ellas”, informó al Diario Olé.

Añadido a esto, el analista de ESPN reconoció que la violencia dentro de los estadios de fútbol es un claro reflejo de lo que actualmente está sufriendo la sociedad mexicana.

“Hemos copiado mucho en un deseo de tener la fiesta y la pasión y la fiesta en las tribunas. Lo hemos tropicalizado. Con la violencia de México, el narcotráfico y la inseguridad, es normal: el fútbol es un reflejo de la sociedad. Hoy andamos mirando para todos lados para ver cuándo nos va a tocar”, aseguró.

David Faitelson también habló sobre la relación que existe en México entre las barras bravas y los cárteles de droga, quienes generalmente se unen a estas agrupaciones para causar terror y generar violencia en los estadios de fútbol.

“En la barra del Querétaro se descubrió que había miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una zona del país completamente incendiada por el narco. Hay matanzas todos los días y esos criminales se han refugiado en las barras del fútbol. Son un cáncer, están enquistados. Tenemos líderes de barras con intenciones políticas”, confesó.

Para finalizar, el periodista deportivo mexicano aseguró que la mayoría de personas dentro de las barras bravas no son verdaderos aficionados al deporte y su único fin es el de promover la delincuencia en el país por medio del fútbol.

“No saben ni quiénes juegan, ni los nombres de los jugadores. Van impulsados por la idea de ir a una guerra y de pegarle al otro. Van a eso: a convertirlos en estadios de guerra”, concluyó.

Tras la tragedia ocurrida el Querétaro, David Faitelson se cuestionó si México era capaz de albergar en conjunto el Mundial de 2026 ya que el país se encuentra inmerso en la violencia debido al crimen organizado.

“El país no está preparado para hacer un mundial. No vivimos en un clima apropiado para eso. No podemos negar la violencia, las autoridades la tapan y la ocultan”, subrayó.