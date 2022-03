Los videos más impactantes de las brutales agresiones en el partido Querétaro vs Atlas

El sábado 5 de marzo, en imágenes que se hicieron virales, el mundo del deporte vio horrorizado la invasión de la cancha por parte de los aficionados de los equipos Querétaro y Atlas, durante la novena jornada del torneo Clausura del futbol mexicano.

La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, fue a parar al terreno de juego y provocó que los futbolistas se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo el mandatario estatal.

Los impactantes videos

Desde el sábado 5 de marzo se viralizaron los impactantes videos de las brutales agresiones que se originaron durante el partido Querétaro vs Atlas, las cuales comenzaron en el estadio y terminaron en los alrededores.

Varios usuarios replicaron las imágenes en las diferentes redes sociales y tacharon las acciones como inadmisibles.

Imagínate gritar: — ¡Hay niños, hay niños! ¡Lo que pasó en Querétaro fue una MASACRE! Que no quede impune, ¡por favor! Había familias inocentes, había personas comunes y corrientes. ¡Qué impotencia!#QuerétaroAtlas #MasacreEnElCorregidora #ASESINOS pic.twitter.com/BkqBO0QVAF — ElAzulFiel• Huescas FC (@ElAzulFiel__) March 7, 2022

Claramente se ve como una persona de seguridad está abriendo la reja, gue planeado#ASESINOS #Queretaro #LigaMX pic.twitter.com/oQWqnZhBjR — Jose Muñoz (@josemunram) March 6, 2022

A niño le tuvieron que quitar la camiseta de su equipo para que no lo agredan. Terrible lo que paso en el Querétaro vs Atlas en México. pic.twitter.com/Fkx2DJEIZx — Merengue (@Merengue_1924) March 6, 2022

😂😂 Vean a un policía en el juego de #Queretaro de lo más relax cuando comenzó el motín. Estaba en su celular bien tranquilo. #Mexico #futbol pic.twitter.com/kfGR5bbWHj — M҉M҉A҉R҉I҉P҉O҉S҉A҉ 🇵🇷 (@MMariposa31) March 6, 2022

Una batalla campal entre grupos de aficionados provocó que el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas se suspendiera al minuto 63 del segundo tiempo en el estadio La Corregidora.https://t.co/6wJIhu97sJ pic.twitter.com/wQVzAb7K5p — Proceso (@proceso) March 6, 2022