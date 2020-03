Hemeroteca | El día que Guatemala venció a Costa Rica de Keylor Navas

La Selección celebró el triunfo gracias a un gol de Stefano Cincotta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Después de pasar dos años sin poder jugar un partido amistoso, Guatemala pudo volver a sentir esa sensación que solo te brinda la Bicolor y más si es en el césped del Doroteo Guamuch Flores.

El equipo del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro se enfrentaba a Costa Rica que venía encabezada por el portero Keylor Navas, quien en ese momento jugaba para el Real Madrid (ahora defiende al PSG), así que la emoción de muchos fanáticos era doble, ver a su Selección y a un integrante del 13 veces campeón de Europa.

Era el minuto 31 del primer tiempo cuando el jugador de Guastatoya con un potente zurdazo mandó el balón a dormir al fondo de la portería defendida por Navas.

Cincotta grito su anotación con el corazón y celebró con las más de 18 mil almas presentes en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. El partido finalizó 1-0 a favor de los guatemaltecos.

Cincotta salió del terreno de juego al minuto 73, en su lugar ingresó Eduardo Soto, la afición lo ovacionó.

Hace unos días cuando comenzó el ciclo de trabajo bajo las órdenes de Amarini Villatoro, Cincotta le pidió a los aficionados que a pesar de los malos resultados no dejaran de creer.

“No me importa contra quien jugamos, no importan los rivales, podemos hacer buenos partidos. “El gol es algo fantástico, algo que Dios me regaló hoy, estamos muy felices de estar aquí”, indicó Cincotta al finalizar el juego.

La Selección Nacional iba a jugar el partido de ida frente a Montserrat por el clasificatorio a la Copa Oro, sin embargo, el coronavirus evitó que Guatemala volviera a su casa a disputar un partido oficial. Ahora todo dependerá de cómo se reactive el futbol por la pandemia.

Aún no se tiene establecido cuándo se jugará la próxima fecha Fifa, lo cierto es que los buenos recuerdos siempre estarán en la mente de los aficionados que sueñan con volver a ponerse la camisola para apoyar a la Bicolor.