Jean Márquez y Neto Bran denuncian agresiones en Asunción Mita: “Nos querían matar”

SIFUPGUA se pronuncio diciendo: “Urgente: Recibimos denuncias de futbolistas del Club Deportivo Mixco que están siendo agredidos a su ingreso al estadio en Asunción Mita, Jutiapa. Exigimos a las autoridades tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los futbolistas”.

Carlos Figueroa, director ejecutivo del organismo también se expresó al respecto: “¡Qué lamentable! Exigimos a las autoridades de la PNC de Guatemala y de la Liga Primera División intervenir en la situación que está aconteciendo en Asunción Mita, Jutiapa”.

Sin embargo, quiza la denuncia más contundente fue la que hizo el propio Neto Bran grabando con su celular desde el centro de la cancha contando con lujo de detalles cómo, desde su punto de vista, fueron los hechos.

“Aquí estamos en el estadio de Mita. Nos hicieron bajarnos desde la calle (del bus), caminar por toda esta área (la cancha) hacia un toldo donde nos estaban agrediendo físicamente a todos los jugadores”, abre su registro audiovisual el alcalde.

“En Mixco los tratamos como se merecen, no es justo que nos traten como que somos animales”, añadió obviamente molesto.

La parte más perturbadora llegó a continuación cuando Neto va más allá y directamente dice que los amenazaron de muerte si sacaban sus teléfonos.

“Nos están diciendo que si sacábamos teléfonos nos iban a matar, no hay ni un solo agente policial dentro las instalaciones de este estadio, no nos dieron camerino, nos tienen en un toldo y no es justo”, finalizó haciendo un llamado a la Liga Primera División “para que esto no pase”.