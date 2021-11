VIDEO | La durísima lesión de Neymar con el PSG ante el Saint Etienne

Corría el minuto 83′ de juego cuando Ney sufrió una entrada por detrás por parte de su rival Yvann Maçon, el defensa no alcanzó a darle sin embargo el 10 ya no pudo apoyar su siniestra en suelo firme si no que lo hizo en los tobillos de su contendiente.

Esto causó que su maléolo se doblara de manera antinatural desatando una reacción de extremo dolor para el paulista ante la atenta mirada del árbitro.