José Carlos Martínez renova sus ilusiones con la Selección de Guatemala Sub 23 que participará en el Torneo Esperanzas de Toulon

El delantero jutiapaneco José Carlos Martínez es una de la opciones a la ofensiva que tendrá el timonel de la Bicolor Sub 23, Érick González, para el Torneo Esperanzas de Toulon, Francia (Foto Prensa Libre: Edwin Fajardo)

El Flaco es uno de los jugadores con más experiencia que integra el combinado nacional, que el domingo se estrenará contra Brasil en el reconocido torneo francés, en el que integra el grupo B.

“Estamos dejando en el pasado la lesión. Fue un gope duro, pero hay que darle vuelta a la página”, reconoce el atacante, quien en el Clausura 2019 apenas tuvo dos presentaciones (51 minutos).

Una dura entrada del contención Didier Sagastume, de Sanarate, en el estadio Manuel Felipe Carrera, el 7 de noviembre, cortó el buen momento futbolístico de Martínez, quien en el Apertura 2018 consiguió 10 anotaciones, en apenas 962 minutos disputados.

“Estoy motivado y agradecido con Dios. Después de venir de una larga lesión soy tomado en cuenta para un torneo tan importante. Esperemos poder aportar. Siempre es un orgullo vestir la camisola de la Selección Nacional”, aseguró el delantero de 21 años.

Calendrier du Tournoi Maurice Revello 2019 / The @TournoiMRevello 2019 program Group A : England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Chile 🇨🇱, Japan 🇯🇵, Portugal 🇵🇹

Group B : France 🇫🇷, Brazil 🇧🇷, Guatemala 🇬🇹, Qatar 🇶🇦

Group C : Mexico 🇲🇽, Ireland 🇮🇪, China 🇨🇳, Bahrain 🇧🇭 ▶️https://t.co/JJ9CVR6aPD#TMR2019 pic.twitter.com/NyBFaxfhE3 — Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) April 8, 2019

“Estaremos en una competencia muy buena, en la que miles de visores estarán expectantes de los jugadores que participarán. Es una responsabilidad muy grande”, dijo.

Martínez está consciente que no tiene un puesto asegurado en el once titular del técnico Érick González y promete no guardarse nada en los entrenamientos para llenarle la retina al entrenador.

“El profe es el que decide quiénes van a jugar. Seguramente lo hará quién esté mejor. Si me toca a mí, trataré de hacer bien las cosas”, puntualizó.

#VamosGuate | Estos son los 21 jugadores convocados por Érick González para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon, que se celebra anualmente en Francia. Los futbolistas se entrenarán hoy a primera hora y mañana saldrán rumbo a Europa. pic.twitter.com/P8h2KFwi5Z — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) May 28, 2019

#VamosGuate | Así trabaja algunos aspectos tácticos la Bicolor Sub 23, que el próximo domingo debutará contra Brasil en el Torneo Esperanzas de Toulon de Francia. pic.twitter.com/FDOpUBabZQ — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) May 28, 2019

