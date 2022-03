Municipal sufre su primera derrota en casa del Clausura 2022 a manos de Achuapa

El trazo de Asencio no consiguió superar a su rival, Milciades Portillo pues le dio en la mano izquierda dentro del área. Seguidamente, el silbante no dudó y señaló el tiro desde los once pasos para los visitantes.

Oliver Rodas tomó la responsabilidad y cambió el lanzamiento por el 0-1 final cuando se cronometraban 51 minutos.

Tras este resultado, los exdirigidos por el estratega mexicano Raúl Arias llegan a cuatro partidos sin conocer la derrota. Siendo la última, el 12 de febrero por idéntico marcador en el Mario Camposeco.

Solo ocho días después, el 20, la directiva de Achuapa tomaría la decisión de relevar a Raúl Arias tras empatar 1-1 en casa ante Nueva Concepción.

De ahí en más, su relevo, Adrián Arias cosecha dos victorias y un empate al frente del equipo. Su debut fue el pasado 26, también un 0-1, en el feudo de Cobán y la jornada anterior, la igualdad sin goles con Iztapa.

#Clausura2022 | Penal para Achuapa en el Trébol. Mynor Asencio sacó un centro que dio en la mano de Milciades Portillo. Después al 51, Oliver Rodas venció a Jerez para el 0-1 ante Municipal. Fotos: Carlos Hernández-PrensaLibre pic.twitter.com/CqdNco1ZER — Deportes_PL (@tododeportes_pl) March 5, 2022

Por su parte, los rojos no habían perdido jugando en su casa desde el arranque de la competición. Además, es su segundo descalabro en los últimos tres partidos. Desde el 27 de febrero pasado, cuando perdieron 2-1 ante los peces vela.

Después, el martes pasado le pegaron 1-3 a Antigua en el Pensativo y tras esta nueva derrota los escarlatas se quedan en la cuarta plaza.

Esto porque Cobán empató 0-0 ante el líder del torneo, Guastatoya. A primera hora del día, Iztapa igualó 1-1 ante Santa Lucía.

El domingo, completan la fecha, Malacateco recibiendo a Antigua a las 12 pm y Nueva Concepción a Sololá a las 15.