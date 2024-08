La Selección de Guatemala está en la recta final previa a comenzar con su actividad oficial en el último semestre del 2024. El combinado que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena tiene programados hasta cinco partidos antes de finalizar el año, cuatro de carácter oficial y uno más amistoso.

Es precisamente para el encuentro amistoso que ya se dio a conocer la convocatoria del rival de Guatemala: la Selección de Uruguay.

La Asociación Uruguaya fue la encargada de compartir en sus redes sociales una lista de 22 hombres para enfrentar a Guatemala en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Con esto también se confirma que Uruguay no utilizará a sus grandes figuras, sino que optará por dar reconocimiento a futbolistas que buscan rodaje internacional.

De igual forma, no será Marcelo Bielsa el técnico a cargo de la Selección de Uruguay, sino Diego Pérez tomará las riendas de la Celeste para dicho partido. La razón de no utilizar su "Selección A" es que al no tratarse de un encuentro en fecha Fifa, la Celeste usará otro combinado.

Convocatoria de Uruguay para enfrentar a Guatemala

Porteros: Guillermo De Amores, Mauro Silveira y Kevin Martínez

Defensas: Lucas Morales, Franco Pizzichillo, Guillermo Pereira, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Tomás Viera, Agustín Alfaro y Diego Romero

Medios: Erick De Los Santos, Santiago Cartagena, Wiston Fernández, Franco Catarozzi, Gonzalo Larrazabal, Lucas Villalba y Nicolás Fernández

Delanteros: Alexander Machado, Matías Fonseca, Nicolás Schiappacasse y Luciano Cosentino

Para Guatemala este será su último partido previo a disputar la Liga de Naciones de la Concacaf.

En septiembre de 2024 se enfrentará a Martinica (5) y a Costa Rica (9), ambos encuentros serán en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Luego, en octubre, diputará partidos ante Guyana y Costa Rica como visitante.

El amistoso contra Uruguay se celebrará el domingo 1 de septiembre a las 17 horas de Guatemala.