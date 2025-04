Desacuerdos entre el presidente y la vicepresidenta pueden afectar la gobernabilidad, según analistas

Los desacuerdos entre la vicepresidenta Karin Herrera y el mandatario Bernardo Arévalo por la reducción del salario de Herrera, solo provocan más desgaste, restan credibilidad al gobierno y pueden incluso afectar la gobernabilidad debido a la importancia de que trabajen en conjunto, coincidieron analistas.

Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala que, por principio, el binomio presidencial debería tratar el asunto en privado, ya que por la forma en que trascendió, complica la gobernanza de un gobierno que en el último mes ha debido enfrentar protestas y bloqueos.

“No se percibe una buena relación entre el binomio, si se toma en cuenta que la Constitución Política le otorga a la vicepresidenta funciones muy importantes. Esperamos que se aprenda la lección y que se enmiende con un diálogo entre ellos, para que tengan una mejor relación de trabajo”, puntualizó.

Es credibilidad

Por su parte, el abogado Edgar Ortiz sostiene que no se trata de gobernabilidad, sino más bien de la imagen y la credibilidad que los mandatarios proyectan ante la opinión pública, lo cual crea malestar.

“Se muestra una fractura entre ambos, sobre todo por la respuesta que ha dado la vicepresidenta. Incluso sus declaraciones han evidenciado esa fractura”, indica.

“El vicepresidente, por el diseño constitucional, está aislado y con poco poder, pero son el tipo de temas que irritan a la población. Parecen cosas pequeñas, pero indignan. Es un golpe en términos de credibilidad y de opinión pública”, opinó.

El analista político independiente Jorge Wong señala que el problema debe resolverse lo antes posible, antes de que escale a una crisis política, como ha ocurrido con el presidente y la vicepresidenta de Ecuador, Daniel Noboa y Verónica Abad, respectivamente, quien acusa al mandatario de intentar apartarla del poder.

“Acá se denota una diferencia cuando el presidente dio una orden y se esperaba que la vice hiciera lo mismo, que era lo correcto cuando el presidente lo hizo”, dijo.

“Herrera debe demostrar que están en la misma línea: bajarse el sueldo y, dos, regresar la cantidad de salario que percibió y que estaba de más”, agregó.



La consecuencia, según Wong, es que el presidente perderá la confianza en la vicepresidenta al no acatar las disposiciones, y una de las principales funciones de Herrera es sustituir al mandatario en su ausencia, ya sea por viajes al exterior u otras circunstancias.

“Si la controversia con la vicepresidenta no se dirime en el tiempo adecuado y dentro de la esfera del mismo poder Ejecutivo, se podría generar ante la opinión nacional e internacional un escenario de confrontación innecesario que terminaría por desgastar al actual gobierno”, precisó.

Atribuciones



La vicepresidenta de Guatemala debe dirigir principalmente aquellas instancias, consejos y comisiones que le sean asignadas por ley o por designación del presidente de la República. Su papel no es únicamente de acompañamiento, sino también de liderazgo en áreas estratégicas, especialmente relacionadas con el desarrollo social, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, la ciencia, la tecnología y la atención a sectores vulnerables.

Entre las responsabilidades de la Vicepresidencia está coordinar y dirigir el Gabinete de Desarrollo Social o el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan). También puede liderar comisiones especiales sobre temas de interés nacional, como migración, niñez, derechos de las mujeres o innovación.

Para el analista político Álvaro Pop, el tema salarial de la vicepresidenta solo evidencia la descoordinación laboral con el mandatario.

“No sabemos qué tanta comunicación y coordinación tienen en sus acciones. Tienen retos altos y sus discordias afectan las funciones del Gabinete de Seguridad, del Seguro Social y del Gabinete Económico, porque necesitan una coordinación”, precisó.

Pop señala que, a diferencia del resto de América Latina, en Guatemala el cargo de vicepresidente es de suma importancia, porque coordina todo el sistema de seguridad alimentaria, asegura el cumplimiento de las políticas públicas en el marco del desarrollo social y tiene a su cargo las mesas técnicas de pueblos indígenas.

“Es fundamental la coordinación entre ambos no solo por imagen, sino por resultados. Habrá gente que lo verá como que el partido no está convencido de la austeridad. Otros dirán que la austeridad no era prioridad. Habrá quienes dirán que el equipo de Arévalo no estaba preparado para ganar las elecciones”, acotó.



Para Pop, también hay una falta de liderazgo que se refleja en una mala estrategia de comunicación.





Caso similar

Desde el primer año de mandato del presidente Alejandro Giammattei se evidenció un distanciamiento con el vicepresidente Guillermo Castillo. Incluso, cuando se cumplió el primer año de gobierno, ambos cumplieron por separado su agenda. Giammattei presentó ante el Congreso el informe de logros del primer año con la ausencia de Castillo, quien se encontraba en la provincia.

El artículo 190 de la Constitución Política de la República establece que el vicepresidente debe ser electo en la misma planilla, junto con el presidente de la República, en idéntica forma y para igual período.

Funciones del presidente

Sus funciones se establecen en el Artículo 183 de la Constitución Política de la República.

Es el jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante general del Ejército.

Representa al país en el ámbito nacional e internacional y vela por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Nombra y remueve ministros, viceministros, secretarios y otros funcionarios del Ejecutivo.

Sanciona, promulga y hace cumplir las leyes aprobadas por el Congreso.

Puede proponer iniciativas legislativas cuando lo considere necesario.

Dirige la política exterior, firma tratados internacionales, mantiene relaciones diplomáticas y representa al país ante otros Estados y organismos internacionales.

Concede indultos o conmutaciones de penas, en los casos y condiciones que establece la ley.

Funciones de la vicepresidenta