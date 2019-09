Wálter Claverí llega al rescate de Deportivo Mixco para tratar de evitar el descenso

Wálter Claverí aseguró que le gustan los retos difíciles y por eso aceptó entrenar a Deportivo Mixco. (Foto Prensa Libre: Luis López)

Sereno y con mentalidad positiva Claverí se presentó al estadio Santo Domingo de Deportivo Mixco para comenzar a trabajar con su nuevo equipo, que en la próxima jornada visitará a Cobán Imperial.

“Me encantan los retos, no conozco el miedo como una limitación para no trabajar, vengo con toda la ilusión. La posibilidad es salvar la categoría de Mixco, es cuestión que este equipo juegue como tal”, aseguró el director técnico.

“Los he estado viendo jugar, pero no vengo a criticarlos, no quiero hablar nada de lo que pasó antes”, indicó el extimonel de la Selección de Guatemala al dirigirse al plantel de jugadores.

Walter Claveri presentado oficialmente como DT de Mixco pic.twitter.com/1fOp21i6gu — Luis López (@LuisLopez_gtv) September 24, 2019

Deportivo Mixco despidió a varios de sus futbolistas y el alcalde de dicha localidad, Neto Bran, quien es el encargado del equipo de futbol, aseguró que aún podrían haber despidos dependiendo de lo que determine Wálter Claverí.

#Apertura2019 | así es la primera impresión de la situación de Mixco, por parte de Wálter Claverí nuevo técnico pic.twitter.com/4XksBSHt6M — Luis López (@LuisLopez_gtv) September 24, 2019

