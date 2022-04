A partir de este mes, todos los contribuyentes del régimen general del IVA deben reportar otros datos. ¿Cuáles son?

Todos los contribuyentes afectos al régimen general del impuesto al valor agregado (IVA), gravado con la tasa del 12%, deberán reportar, por lo menos, a sus 10 principales proveedores.

A este proceso, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le denomina el Top 10 de Proveedores y, de no incluirlos, el contribuyente no podrá enviar la declaración mensual del IVA, lo que le representaría multas por no presentarla y omitir el pago del tributo.