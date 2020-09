Abre el Correo tras 3 años: Lo reciben la pandemia, trabas legales y miles de paquetes

Solo la Aduana de Fardos Postales tiene 27 mil paquetes retenidos, según la oficina de Correos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la capital se ubican las oficinas de Correos y Telégrafos de Guatemala.

Entre sacos de correspondencia y paquetes de todo tipo y tamaño el personal hace malabares para brindar el servicio en medio de limitaciones y un limbo legal que, según parece, no terminará pronto.

Apenas el 29 de abril pasado Julio César Romero Solís asumió la Dirección de Correos y Telégrafos y encontró una serie de dificultades que, en su opinión, no permiten un óptimo funcionamiento de uno de los servicios más importantes del país, pero también uno de los más obsoletos, por su marco legal anacrónico, ajeno a la era digital y la reconfiguración del mercado de encomiendas y logística.

En 2016, el Congreso declinó ampliar el contrato de concesión a la empresa International Postal Services, Ltd. de Canadá y su filial en el país, Correo de Guatemala. S. A., que dejaron de prestar el servicio en agosto del 2016, por lo que la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT) asumió la operación desde ese entonces.

¿Llegó el correo?

El 15 de septiembre pasado, en la cuenta de Twitter de Correos y Telégrafos se anunció la reactivación del servicio a nivel nacional.

Con asombro, los usuarios de esa red social empezaron a reaccionar porque no daban crédito a la noticia después de más de tres años sin el servicio, el cual, de manera abrupta, reiniciaba operaciones.

Opiniones divididas entre los usuarios empezaron a surgir. Algunos expresaron agrado por el regreso del servicio y otros manifestaron que es ineficiente y no funciona, pero las autoridades afirman que están trabajando en “reivindicar y dignificar la labor del personal”.

Actualmente, funcionan 45 agencias en 21 departamentos —menos Petén—. Además, hay otras 25 en proyecto, pero aún no se tiene una fecha exacta de puesta en marcha. Este es un extracto de la conversación de Prensa Libre con el nuevo director.

¿Cómo decidieron reactivar el servicio postal?

Aparte del tema legal, encontramos que no hay manuales y procedimientos de funciones. Sin embargo, lo vimos como una oportunidad de poder arrancar de cero y tomar en cuenta las normas de la Contraloría General de Cuentas. Al tenerlo, decidimos reactivar el servicio de puerta en puerta y no es nada sencillo.

¿Cuál fue el proceso para reactivar el servicio del correo?

El reinventar el correo ha sido una tarea titánica. Se han tenido que elaborar manuales y procedimientos y entablar la mesa de diálogo con el concesionario anterior para la revisión de bienes y liquidación de gastos. Estamos en proceso de cambiar la imagen del correo, que se presentará en octubre. Se tuvieron que reparar algunos vehículos, porque no se pueden comprar nuevos, pero espero que el otro año podamos hacer algo al respecto.

¿A cuánto asciende la inversión para la reactivación, cambio de imagen y reparación de vehículos?

La inversión ha sido mínima, porque trabajamos con lo que ya tenemos. La ejecución del presupuesto es baja, se encuentra en un 40 por ciento. El presupuesto de este año es de Q43 millones, y si se aprueba el solicitado para el próximo año serán Q44 millones.

La Unión Postal de las Américas nos aprobó un proyecto para el cambio de imagen y poder comprar las nuevas camisas para el personal. Cada año el país tiene derecho a un fondo de US$7 mil; es un financiamiento que le corresponde a Guatemala.

¿De qué manera se puede modernizar la ley vigente y que responda a las necesidades actuales?

Tenemos pensado plantear una reforma al Código Postal Guatemalteco. La que rige actualmente data de 1904 y habla de los caballos que son utilizados para repartir el correo y del Ministerio de Fomento, que ya no existe, y si no estoy mal, de un presupuesto de 600 pesos.

La ley ya quedó obsoleta; por lo tanto, el equipo jurídico está trabajando para presentar una reforma y trasladarla a los diputados. Esperamos que alguno de ellos se interese y lo impulse como iniciativa y así tener una legislación vigente.

¿En qué estado se encuentra el aspecto legal con la empresa Correo de Guatemala. S. A.?

Actualmente nos encontramos en un limbo legal.

El proceso de revisión de bienes no se realizó en la administración pasada, y asumimos continuar con ese proceso, que también incluye el remozamiento de las agencias.

Sin embargo, hemos encontrado que algunas agencias fueron tomadas por las municipalidades y decidieron instalar oficinas, y al momento de solicitar la devolución se niegan a hacerlo. Por ejemplo, la cabecera de Sololá y San Pablo La Laguna, no tendrán agencia postal.

Se instaló una mesa técnica para continuar con el proceso, que incluye la devolución de algunos paquetes que no han entregado y corresponden al 2015-2016, pero no tenemos lista de nada.

¿El servicio de correo ha sido criticado por los usuarios desde hace años, cuál es su opinión al respecto?

Nuestra gran fortaleza es que antes no había nada, y en lugar de decepcionarme me motiva, estamos creando procesos, manuales, determinando protocolos y el cambio no es solo de imagen, sino que también dirigido a la atención al usuario, porque cuando venimos nos encontramos a una única persona que atendía la oficina y su actitud dejaba mucho que desear, por lo tanto, contratamos nuevo personal, pintamos y renovamos el área de atención al cliente, y las políticas son diferentes, vamos mejorando, y el 9 de octubre cambiarán más cosas aún.

¿Cómo es el funcionamiento para recibir paquetes del extranjero?

Guatemala recibe paquetería del extranjero a través de Combex- Im, pero el correo tenía en su momento una oficina de intercambio postal en el Aeropuerto Internacional La Aurora y es un proceso que hablaré con el director general de Aeronáutica Civil para reactivar esa oficina y que dejemos de estar pagando un servicio que no tiene sentido.

Solo por utilizar el área ya se paga y, si me atraso tres días, cobran aproximadamente Q700 diarios, ese es un dinero que se puede redireccionar.

¿Cómo es la relación con la Intendencia de Aduanas de la SAT?

La SAT tiene una oficina en la Dirección de Correos y Telégrafos donde atiende a los usuarios. Se abren las actas postales donde viene la paquetería que no pueden pesar más de 60 libras; se abre frente a la SAT y proceden a seleccionar los paquetes.

Si los liberan les colocan un sello verde, y si los retienen, un sello rojo para una inspección física y los usuarios deben acercarse. La SAT abre el paquete y determinan si la persona debe pagar o no impuestos.

Lo que he podido observar es que no hay criterios unificados del porqué se retienen algunos paquetes. Incluso, es antojadizo. Solo la Aduana de Fardos Postales tiene 27 mil paquetes retenidos. Eso, lamentablemente, ya no está en mis manos y en lo que apoyamos es en asesorar al usuario para que siga el procedimiento y se acerque a retirarlo.

¿Por qué hay tan poco espacio tanto para la aduana de fardos postales como para el resto de almacenamiento?

Desde hace años la Municipalidad de Guatemala acapara el 70% de las oficinas de Correos y no las usan, precisamente a la par de la oficina de la SAT hay un espacio que triplica en tamaño el espacio actual y está vacío, hay 10 o 12 salones también vacíos. El problema es que la Municipalidad de Guatemala firmó un convenio el año pasado por cinco años, sin embargo, me aventuraré y me arriesgaré a tener problemas, pero solicitaré al Concejo Municipal que devuelva a Correos algunos espacios.

¿Qué sucede si el usuario no quiere pagar el impuesto?

La SAT hace otro paso que lo considero como un abuso, porque el impuesto que colocan duplica o triplica el costo del paquete que el usuario quiere retirar. Tiene dos opciones: puede pagar el impuesto o no hacerlo, y queda como mercadería en abandono, pero no tenemos procedimientos para regresarla al remitente.

Eso involucra pagar una multa a la Unión Postal Universal por no haber entregado el paquete, pero el país no puede pagarlo.

Es un limbo que la misma SAT está creando y perjudica a la Dirección. Tampoco tenemos procedimiento para destruir la paquetería en abandono y lo único que queda es almacenarla. ¡Son unas cantidades espantosas!

¿Cómo es la logística con los paquetes liberados por la SAT?

Se distribuyen por departamentos y se envían a las agencias postales correspondientes. Luego organizan rutas y reparten los paquetes.