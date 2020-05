Aerolíneas y Aeronáutica definirán protocolo para la reactivación de vuelos en el Aeropuerto La Aurora

Por más preparativos que hagan el Virus no da tregua, por si muchos no saben en China se volvió a la cuarentena por nuevo brote, así que señores no hay que adelantarse ,ni arriesgar vidas. Lean los periódicos internacionales..Esto recién empieza en Guatemala y ya sabemos que la irresponsabilidad y la necedad es lo que caracteriza a este país, no cometan errores que les pueda costar la vida.