El monto que las Empresas Eléctricas Municipales (EEM) le adeudan al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por el suministro de electricidad, no es reconocido por Quetzaltenango; mientras que en el caso de Zacapa, sus nuevas autoridades afirman que al asumir en enero pasado, encontraron la deuda, pero sin fondos para pagar.

Según el Inde, al cierre del año 2015 las EEM le debían Q1 mil 796.8 millones, monto que aumentó 77.3% al 5 de marzo pasado, cuando la cifra ya llegaba a Q3 mil 186 millones.

Esto incluye cargos por suministro, intereses e impuesto al valor agregado (IVA) así como lo que está pendiente de pago, ya reconocido por varias EEM que firmaron convenios de pago, según el reporte.

Quetzaltenango

De las 13 EEM que aparecen con saldo a esa fecha, entre las que más adeudan está la de Quetzaltenango con Q1 mil 701.3 millones, y Amílcar Rivas, gerente general municipal de Quetzaltenango, respondió por escrito que la Municipalidad de Quetzaltenango dentro de sus registros contables no cuenta con deuda registrada a favor del Inde.

Y refiere que esto se debe a que “legalmente el Inde carece de un soporte legal que justifique una deuda por las cantidades exorbitantes como las que aduce, destacando que de forma incorrecta y lesiva pretende aplicar precios de la tarifa spot sin consentimiento previo de la municipalidad de Quetzaltenango”.

Agregó que la problemática se genera “por la decisión unilateral del Inde, en aumentar los precios de energía y potencia sin haber consensuado tales montos con la Municipalidad de Quetzaltenango”, por lo que refiere que existe una alteración de la relación contractual suscrita desde el año 1978 y que estuvo vigente hasta el año 2019.

Expresa además que esa acción fue ejecutada de forma arbitraria porque el Inde no contaba con la autorización del ente regulador, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Según los datos del Instituto, la cifra que tiene registrada como adeudo de la EEM de Quetzaltenango, incluye el suministro hasta abril del 2009; el saldo desde marzo 2018 a diciembre del 2019 por los 8 megavatios de un contrato que proviene de 1978; además del saldo de la deuda por los megavatios suministrados por el Inde fuera de ese contrato (para cubrir toda la demanda de energía del municipio), que es el monto más alto de los tres por Q1 mil 629.8 millones de 2009 a diciembre de 2019.

En tanto, Rivas expone en sus respuestas que desde 1997, el Instituto definió la tarifa de energía para sus servicios no regulados (tarifa para venta en bloque de energía a empresas eléctricas municipales) y que dicho tarifario fue “establecido por el mismo Inde para el cobro de energía y potencia de las empresas eléctricas municipales no reguladas como en el caso de Quetzaltenango” y “de forma ilegal, el Instituto no lo aplicó para el caso de Quetzaltenango”.

El caso de Zacapa

En tanto la alcaldesa de Zacapa y gerente de la EEM de dicho lugar, Karen Xiomara Ovalle Madrid, refirió que encontraron una deuda de la EEM por Q334 millones 105 mil 990.83.

El registro del Inde indica que el monto actualizado al 5 de marzo de 2024 es de Q343 millones 157 mil 860.

Consultada la alcaldesa a qué atribuye la acumulación de esa deuda, refirió que las autoridades de administraciones anteriores cancelaron de manera mensual el pago que se debe realizar al Inde y con el paso de los años, el adeudo “fue incrementando ante el mal manejo de los recursos y compras desmedidas durante los últimos dos años”.

En tanto, según los registros del Instituto la EEM de Puerto Barrios le adeuda Q470 millones, que representa el segundo monto más alto después del que le señalan a la EEM de Quetzaltenango. Se buscó la postura de la municipalidad de Puerto Barrios sin embargo no respondieron.

¿Condonar la deuda?

Respecto a una iniciativa de ley presentada en el Congreso por el diputado Faver Salazar para que se condone el saldo de las deudas por este concepto al 31 de enero del 2024, Rivas indicó que esa comuna apoya totalmente cualquier iniciativa que vaya en beneficio del usuario final.

Y explicó que desde 2019 se cuenta con un contrato vigente con el Inde, el cual “se respeta y se cumple a cabalidad en cada una de sus cláusulas”, añadiendo que cada empresa eléctrica cuenta con un escenario distinto en relación con la regularización de sus operaciones, y que en el caso de la de Quetzaltenango, con la firma del contrato en mención “se denota el proceso de regularización”.

Mientras que Ovalle, alcaldesa de Zacapa, dijo que apoya la iniciativa para condonar la deuda, lo cual “ayudaría mucho, no a las empresas eléctricas municipales que lamentablemente no han tenido buenos administradores, sino a los ciudadanos que con mucho esfuerzo cancelan mensualmente sus respectivos pagos por el consumo de energía”.

Las respuestas de la alcaldesa también fueron enviadas por escrito mediante el enlace de comunicación social de la municipalidad.

“Ha habido abusos”

Edwin Escobar, quien presidió la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y fue el representante de esa entidad ante el Consejo Directivo del Inde del 2016 al 2020 y fungió como vicepresidente, indica que en ese período fueron confirmadas las deudas con todas las municipalidades, incluyendo la de Quetzaltenango.

“Las deudas están respaldadas con información por parte del Inde. En ese entonces se tenían saldos grandes, particularmente la de Xela y la entidad trabajó en medidas como el reconocimiento y la recuperación de la deuda por medio de convenios de pago y lograr su regularización”, aseguró.

El problema que detecta es que luego de que se privatizó la parte de distribución de energía que tenía a su cargo el Inde, algunas municipalidades con empresas eléctricas municipales decidieron no pagarle a esa entidad y los fondos fueron usados para prestar otros servicios como agua y alumbrado público.

En el caso de Quetzaltenango, refiere que acostumbraron a la población y no hubo cultura social para el pago de servicios y se siguió acumulando deuda. Y en varias EEM hubo abusos por parte de autoridades municipales que decidieron no pagar las facturas del Inde, confiados en que no les cortaría el suministro. “Si el Inde actuara como lo hacen las distribuidoras cuando el usuario no les paga, tendrían que cumplir”, dijo.

Entonces, a su criterio existe mucho desorden, aparte de que hubo una mala política del gobierno anterior al bajar la guardia en este tema.

Recursos para inversión

Consultado el ministro de Energía y Minas (MEM), quien también preside el Inde, Víctor Hugo Ventura, acerca de la intención de condonación mencionada, dijo que van a escuchar la propuesta, pero considera que hay un tema de inequidad porque con esos Q3 mil millones que se adeudan, se puede electrificar a la mitad de la población que no tiene energía eléctrica en el país.

Entonces, expuso que “una pregunta es si es justo o sano seguir en esa operación de las empresas eléctricas municipales. Creo que no y lo que falta es un buen diálogo con los alcaldes y con las empresas para buscar una solución intermedia”.

El exdirectivo del Inde, refiere que esa entidad ya carga con el costo del aporte y subsidio a la tarifa social en general y con el costo de que estas deudas sigan subiendo. “Lo que se está sacrificando es al Inde, ya que le reducen los recursos para ampliar la potencia de sus plantas de generación e incluso invertir en alguna nueva”.

A su criterio, con esos Q3 mil 100 millones, se pueden repotenciar las plantas como Chixoy, Jurún Marinalá y todos los activos productivos del Inde, así como ampliar las redes de transmisión, aparte de que “la generación del Inde no se pueden perder”.

El problema es que si el Inde no tiene suficiente energía para suministrar a las EMM, tiene que salir a comprarla y en ocasiones, más cara de lo que le cobran a los usuarios dichas empresas y de lo que le pagarían al instituto, añadió.

Cifras por EEM