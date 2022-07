Bono 14: Por ley, debe pagarse a todos los trabajadores, pero solamente lo recibe el 50% de ellos ¿Por qué?

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que se destinarán unos Q1 mil 800 millones para los empleados y clases pasivas del Estado, mientras que la iniciativa privada pagará más de Q3 mil 200 millones, por lo que más de Q5 mil millones adicionales estarán en circulación.

Los ministerios de Educación, Gobernación y Salud son lo que más asignación recibirán, por contar con el mayor número de trabajadores del sector público.

Quienes lo reciben

Tomando como base la Población Económicamente Activa (PEA) calculada en la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei), la cantidad de personas que trabajan o están dispuestas a hacerlo es de 7.4 millones.

De ellas, un millón 455 mil 287 estaban afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en abril último, lo que representa el 20% de la PEA. Pero se estima que otros 600 mil trabajadores no está inscritos en el seguro social y otro grupo trabaja por cuenta propia por lo que, en total, entre 40% y 50% de quienes laboran estarán gozando de esa prestación.

Luis Linares López, exministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), declaró que los trabajadores en planilla reportados al IGSS, definitivamente recibirán el pago, pero hay otros que también lo harán, aunque no cuentan con esa cobertura social.

Entre ellos citó como ejemplo a empleadas domésticas y otros trabajadores permanentes en entidades y hogares, así como trabajadores de cuenta propia no registrados.

“El peso que tiene el Bono 14, como el aguinaldo en diciembre, es tan grande en la economía, que solo los inscritos en el IGSS no pueden cubrir el movimiento y dinamismo que se observa”, manifestó el analista, y por eso se considera que lo recibe alrededor del 50% de la PEA.

El sindicalista Adolfo Lacs Palomo, mencionó que la prestación aplica para quienes perciben el salario mínimo, pagan régimen de seguridad social, cobran horas extras y otras prestaciones de ley. “Las empresas que tienen desde tres trabajadores, deben pagar la prestación porque se supone que están formalizadas”.

El salario mínimo vigente para las actividades agrícolas es de Q3 mil 122; para actividades no agrícolas, Q3 mil 209; y para la actividad exportadora y maquila, Q2 mil 954.

Pero por otro lado, mencionó que hay un porcentaje de la PEA que se halla en el mercado laboral informal, por lo que no recibe un salario mínimo, no tiene IGSS y por lo tanto, no recibirá la prestación.

Mercado informal

La Enei define al sector económico informal como todos los ocupados en categorías como empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de seis personas (no formalizadas); trabajadores por cuenta propia o autónomas (excluyendo profesionales y técnicos); todos los familiares no remunerados; y los ocupados en servicio doméstico.

La tasa de la informalidad se calculó en 70.8% en 2021, y midió el comportamiento del mercado laboral en un periodo de pandemia, el cual subió porque en 2019 fue de 65.3% y en 2018, 69.5%.

Hay profesionales a cuenta propia como abogados, médicos, odontólogos, y otras ramas, que cuentan con sus bufetes y clínicas, pero que no reciben la prestación. En el Estado, están los contratos temporales contratados bajo distintos renglones presupuestarios, que tampoco perciben ese pago. Ello, a pesar de lo establecido en la Constitución Política de la República, Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Inflación absorberá prestación

De acuerdo con el economista Fredy Arismedy Gómez, la situación de precios en la economía y las alzas en el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en el primer semestre, pone presión en los hogares por la pérdida del valor adquisitivo y se tiene que destinar más dinero para cubrir esas necesidades.

Según el Instituto Nacional de Estádística (INE) en su último informe sobre la inflación, esta alcanzó 7.55% en junio pasado y el rubro que más se encareció durante el semestre fue el transporte, seguido de los alimentos.

Además, la economía se encuentra en una fase de recuperación, y los ingresos en los hogares no están creciendo; en el mejor de los casos, los trabajadores mantienen sus salarios y en otros, tuvieron una reducción atribuida a la pandemia, pero por la inflación y los ajustes en la CBA, estos recursos alcanzan cada vez menos.

El sindicalista explicó que la inflación está golpeando a los hogares y estos ingresos adicionales en los hogares van a ir cubrir algunos gastos de transporte, alimentación y otros que se han encarecido durante el semestre.

Por ejemplo, para los trabajadores que viven en Villa Nueva, San José Pinula, Cuilapa, Sanarate o en otros lugares dormitorio y acuden a diario a sus centros laborales en el área metropolitana, el precio del transporte se incrementó, lo que puede representar entre Q30 y Q40 diarios, solo por movilización.

Linares López añadió que el Bono 14, al igual que el aguinaldo representa “un tanque de oxígeno” para los hogares, y mucho de ese dinero se destina a compra de electrodomésticos, amueblados, reparación de vivienda o automóvil, viajes, pago de deudas contraídas, y en algunos casos, para los gastos del ciclo escolar de sus hijos para el resto del año.

Más efectivo en la economía

Esta semana el Banco de Guatemala continuará con la inyección de unos Q1 mil 600 millones para cubrir la demanda de papel moneda, y los despachos empezaron durante el fin de semana largo por el asueto del pasado 30 de junio; la masa monetaria al 31 de mayo era de Q72 mil millones.

El billete de Q100 es el que más uso tiene con una participación del 80% y el resto, en denominaciones de Q5, Q10, Q20 y Q50.