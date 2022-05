Con esta estrategia, el sector exportador espera posicionar de mejor forma la oferta nacional en el mundo

Las 26 empresas embajadoras hasta el momento son: Acuamaya, Porta Hoteles, CBC, Coprisa, Flushing, ADS Live Media, Corporación Multi Inversiones, Coco S.A., Panifresh, Ultra Industrias, Carga Global, Guandy, Ingrup, Grupo Vical, Extract, Vista al Mar, Látex Casa, Tribal, Potenz Química, Frutesa, Casa Santo Domingo, Kerns, Ducal, Alianza Mayorista, Cementos Progreso, Allied Global y Chocolates Best. Mientras que otras están en proceso.

Con el objetivo de posicionar en el extranjero la oferta exportable del país, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) fortalece su campaña Guatemala Beyond Expectations y una de las primeras acciones consiste en que las empresas se convierten en embajadoras y pueden usar el logotipo del movimiento para presentar sus productos en los diferentes mercados internacionales.

Las compañías que forman parte de este movimiento han logrado darle prestigio internacional a Guatemala a través de la calidad de sus productos y negocios transparentes, aparte de cumplir con estándares internacionales, y la idea es que se logre posicionar la imagen del país en el tema de exportación y negocios, comentó Paola Álvarez, gerente de desarrollo de mercados y promoción comercial de la entidad.

“Tenemos muy buenas referencias de estas 26 empresas las cuales han logrado llevar en conjunto sus productos a 139 países de los 147 a los que el país exporta. Sabemos que han contribuido a que al cerrar negocios en el exterior, las personas se quedan con una buena experiencia”, agregó la ejecutiva.

Las compañías deben llevar a la práctica estos cuatro valores:

Conducta ética.

Estar comprometidas con el desarrollo sostenible del país.

Ser inclusivas.

Ejercer una cultura exportadora transparente.

Las interesadas en formar parte de este movimiento se pueden postular por medio de una carta, explicando las acciones que impulsan en relación con estos cuatro valores e incluir evidencias al respecto, para ser evaluadas por un comité. Si hace falta el desarrollo de alguno de ellos, pueden tener acompañamiento para impulsar acciones, complementar su evidencia o reforzar otras prácticas.

El nombramiento que se haya otorgado como embajador (y la ejecución de esos valores) serán evaluados con una periodicidad de tres años.

La iniciativa no solo se trata de un distintivo o logotipo, sino que se complementará con esfuerzos colaborativos por medio de la revista del mismo nombre, que da a conocer la oferta del mercado guatemalteco.

Además, con una estrategia de visibilidad, han impulsado diversas acciones como la presencia y negocios en pabellones de ferias y misiones internacionales con los que ya se han visitado 20 países, sitios en línea y redes, aparte de participar en diversos eventos.

Guatemala no tiene imagen internacional

El sector ha estado a la espera de una marca país y ha impulsado ante los últimos gobiernos la necesidad de establecer una, pero ahora decidió implementar la imagen de Guatemala Beyond Expectations como un distintivo para usarlo en los productos que ofrecen las empresas que se adhieran al movimiento.

“Es una estrategia que se necesitaba para poder compartir con el exterior la oferta de Guatemala, ya que se detectó en un estudio con entes públicos y privados, que el país carece de imagen exterior”, comentó Álvarez.

Y expuso que no se habla de que existe una mala imagen, sino que se carece de imagen en el exterior y la gente no sabe de Guatemala, decide buscar en internet, donde salen algunos destinos turísticos, pero también mensajes que no ayudan a colocar al país como un lugar donde se produce para exportar o invertir, señaló.

No es una marca país

La ejecutiva aclaró que este movimiento exportador y su distintivo, no son una marca país la cual deberá integrar actividades más amplias y de diferentes ámbitos, sino que se enfoca en los empresarial, los negocios y exportación.

“No es una marca país, es el movimiento, se trata de empresas construyendo e involucrándose para trabajar en la visibilidad del sector exportador en mercados estratégicos, a través de estas empresas y cómo trabajan. Ellas son el ejemplo y se mostrará al mundo que lo Hecho en Guatemala supera expectativas a través del liderazgo de compañías y organizaciones”.

La particularidad de este movimiento es que se trata de una muy amplia oferta de negocios. Por ejemplo, incluye tecnología porque no hay una imagen tecnológica en el exterior y no ubican al país como proveedor de este segmento, aunque hay muy buenas soluciones que se han convertido en líderes regionales y latinoamericanos. De igual forma, se han hecho inversiones importantes en manufactura, tecnología agrícola, servicios y otros.

“En estas cuatro décadas, las exportaciones guatemaltecas de productos han tenido un crecimiento del 955%, ya que en 1981 el total se encontraba en US$1 mil 291.3 millones y en 2021 el monto alcanzó los US$13 mil 618 millones”, expresó Amador Carballido, director general de Agexport.

A esto se añade la exportación de sector de servicios que en el 2021 vendió US$16.8 millones.

Gabriel Biguria, impulsor de la iniciativa Guatemala Beyond Expectations y vicepresidente de la junta directiva de esa asociación, dijo que la iniciativa nació hace 5 años y ha venido creciendo e incorporando más acciones de forma paulatina.