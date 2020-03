Coronavirus: Consejos laborales, fiscales y financieros para que las empresas sigan operando

El cierre de comercios y empresas de servicios no esenciales y restricción de servicio de mesas en restaurantes empezó a mediados de marzo. en prevención por el coronavirus. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las empresas y comercios pueden aplicar una serie de medidas para usar en forma eficiente esas medidas, y generar liquidez a sus negocios con el fin de seguir pagando salarios, proveedores y operando.

Expertos consultados en el área laboral, fiscal, financiera y de mercadeo reconocen que las empresas no estaban preparadas para una crisis como la generada por el coronavirus y en ese sentido la reacción debe ser con una mentalidad positiva, racional, mantener la marca, imagen, y emprender hacia una nueva cultura de trabajo.

También debe prepararse estrategias para la subsistencia, relanzamiento y mercadeo en la fase de recuperación, así como trabajar en las líneas de sostenimiento financiero en el tiempo que dure la debacle, contar con los recursos que se necesitaran para poder financiar y tomar las mejores decisiones en cuanto a la reducción de costos o gastos fijos.

Advierten que el pánico, la desesperación o mentalidad negativa, puede a conducir a decisiones equivocadas.

A corto plazo

Los principales desafíos para cubrir son las obligaciones laborales (para evitar despidos); financieros (para impedir cierres de operaciones); fiscales (para cumplir con las obligaciones tributarias) y las estrategias de mercadeo (para recuperar clientes), según los consultados por Prensa Libre.

Las acciones vigentes de apoyo son la flexibilización en las obligaciones en el sistema financiero que permitirá hacer una reestructuración de los créditos o préstamos, el diferido en el pago de las cuotas trimestrales para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada en Guatemala (Irtra) e Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), serían efectivas y quitarán las cargas temporales.

Además, que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aplazó el período para el pago de impuestos y declaraciones que tenían como fecha de vencimiento el próximo 31 de marzo y se creó una línea de apoyo financiero para micro, pequeñas y medianas empresas del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) de Q410 millones. El presidente Alejandro Giammattei, declaró que la disposición de estos recursos financieros es para que el sector productivo pueda contar con capital de trabajo y soportar el pago de planillas.

Este primer tramo de apoyo para las mipymes tendrán seis meses de gracia y 36 meses para hacer el pago, para poder coadyuvar ante la desaceleración económica.

“Todas estas medidas nos ayudan a liberar la carga y apoyar a quienes están haciendo frente del sector privado ante esta emergencia”, resaltó el gobernante.

A continuación, brindamos algunas recomendaciones que podrían implementarse para buscar liquidez, diferir pagos o aprovechar otras opciones para lograrlo, según comentan los consultores en temas de finanzas, economía y laboral.

Para ello se consultó a Mario Coyoy, presidente del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGPCA) y consultor fiscal de Deloitte, Óscar Chile Monroy, auditor de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, Daniel Acevedo, asesor financiero y fiscal de la firma Gente con Talento, así como Manuel Lara, Gerente de Deloitte Legal en Guatemala.

“La sangre de una compañía es el dinero, si no se tiene flujo o disponible se podría tener problema para pago de salarios, proveedores, y para operar. Por eso es importante el buen manejo”, dijo Chile Monroy.

Estrategias fiscales

Mantener pagos: Es necesario que las empresas que puedan seguir haciendo los pagos a sus proveedores y acreedores, los realicen, porque la insolvencia genera que otras empresas no tengan el efectivo necesario para pagar a sus empleados o pagar a sus proveedores y esto afectaría toda la cadena de la actividad, coinciden los consultados.

Creatividad: Las empresas deben ser creativas e identificar como continuar operando. Según Coyoy, la mayoría de empresas de servicios deberían de poder seguir operando en sus casas por medio del teletrabajo o home office. Hay restaurantes que ahora han creado su servicio a domicilio (un servicio que no tiene restricción del Gobierno). En Estados Unidos una pizzería que ya no puede ser servicio de mesas ha dado un giro para preparar y ofrecer pizzas congeladas para que las personas las preparen en casa dijo Fiorella Perini, ejecutiva de Al Macarone y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF).

Contadores: Los contadores, contadores públicos y auditores deben tratar de buscar la forma de cómo prestar la mayor cantidad de servicios a distancia, por ejemplo, enviando y recibiendo información en forma electrónica, eso ayudará a las empresas a seguir operaciones que requieren de su aprobación, revisión, datos.

Diferir pagos bancarios: Las empresas y negocios deben tomar en cuenta, analizar y aprovechar la oportunidad que puso a disposición de los clientes el sistema financiero nacional y sus entidades (bancos y tarjetas de crédito) que están ofreciendo para diferir los pagos de sus préstamos o saldos actuales.

Hacer escenarios: Para usar esta opción la empresa debe preparar sus presupuestos y flujos de efectivo, debe tomar en cuenta los escenarios positivo, conservador y negativo, así podrán saber la situación de finanzas y definir prioridades de los pagos que deben realizarse obligatoriamente para seguir operando, explicó Coyoy. Evalúe el flujo de efectivo y proyecte ya que optar por diferir el pago no quiere decir que le están perdonando las cuotas y tiene que tomar en cuenta que deberá pagarlas posteriormente, agregó Chile Monroy.

Diferir pagos del IGSS y otros: Se debe tomar en cuenta la prórroga y diferimiento para el pago de las cuotas patronales que el IGSS, Irtra, e Intecap, que brindaron estas entidades. Si tiene la liquidez procure hacer los pagos. Si no tiene liquidez tome la opción que le permita diferir los pagos por más tiempo (18 meses en el caso del IGSS), para lograr liquidez y atender otros pagos como los salarios de personal.

Aplazamiento para pagos de impuestos: Que las empresas estén pendientes de las prórrogas que podrían darse en los pagos de impuestos. La SAT ya emitió la primera disposición de contar cómo días inhábiles del 24 de marzo al 14 de abril. Esto le permitirá preparar sus declaraciones y buscar disponibilidad de fondos para el pago de impuestos que le correspondan y evitar sanciones posteriores. Esté pendiente de otras ampliaciones que pueda brindar la SAT o el diferimiento de pagos que pueda emitir el Congreso. En el Congreso se habla de amnistía fiscal pero no hay nada aprobado.

Si es necesario realizar convenios de pagos de los impuestos de período previos a la crisis, que la ley lo permite ante el administrador tributario.

Al respecto se sugiere diseñar una estrategia de minimizar el gasto fiscal.

Por ejemplo, en las compras de producto o insumos justo a tiempo para no requerir más capital que lo necesario para abastecerse con el inventario posible.

Así como los instrumentos de asesoramiento para evitar caer en moras, multas o el cobro de intereses por malas gestiones.

Qué pagar antes: si al momento de pagar los impuestos tiene liquidez para pagar solo uno, se recomienda pagar el IVA, ya que el atraso de un día en este tiene multas del 100% (con derecho a rebaja de 50%), indicó Chile Monroy. La declaración y pago del ISR tiene multa, pero es de menor impacto a la del IVA (según el movimiento de la empresa), agregó al explicar que si debe pagar Q50 mil de IVA la multa por un día de atraso puede ser de entre Q25 mil y Q50 mil. Si se atrasa en el pago del ISR anual, la multa es de 0.0005%, sobre los Q50 mil del ejemplo representaría Q125, agregó.

Estrategias laborales:

Cumpla con los salarios: Busque la liquidez para poder pagar los salarios de los trabajadores.

Otras opciones: De no tener esa liquidez, Coyoy recomienda que las empresas busquen llegar a acuerdos laborales con sus empleados. Esto puede incluir varias opciones como vacaciones y otros que estén permitidos por la legislación guatemalteca, pero se debe llegar a acuerdos, que exista empatía entre ambas partes.

Líneas de crédito: recuerde que hay empresas que ofrecen líneas de crédito para adquirir productos o servicios. Analice si es posible usarlas para que su empresa vaya logrando liquidez para hacer pagos de trabajadores. La idea es aguantar cuatro o cinco meses mientras se empieza a generar de nuevo flujo. Evaluar la opción de una línea de crédito a través del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) anunciada este 24 de marzo por el presidente Alejandro Giammattei.

Planillas: Chile Monroy menciona que hay empresas que aún pueden pagar la segunda quincena de marzo. Pero para abril deberá lograr hacer un un acuerdo con los empleados acerca de que pueden cubrirles un porcentaje del pago mientras logran más disponibilidad. Sin embargo todo esto debe lograrse en común acuerdo con los trabajadores, recomendó.

Teletrabajo: generar el teletrabajo o trabajo desde casa en la medida que la actividad o giro de negocio de la empresa lo permitan. Esto ayudará a que no se detengan por completo las labores y seguir generando oportunidades de ingresos.

Contratos: Las empresas pueden optar por una suspensión colectiva de trabajo en forma temporal y mientras dure la crisis. Es decir el trabajador ya no llega a sus labores y el empleador no debe pagar ese tiempo, dijo Chile Monroy. Sin embargo, explicó que como no hay una disposición general del gobierno con base al estado de calamidad (según el artículo 72 del Código de Trabajo), ese convenio debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, agregó.

Conservar las condiciones: Con esa suspensión se debe tomar en cuenta que el patrono no puede hacer despidos, descontar de vacaciones y sigue obligación no desaparece el pasivo laboral a favor del empleado.

Pendiente de nuevas disposiciones: Referente a obligaciones y derechos laborales y financieros, esté al tanto de las decisiones del gobierno central o de las diferentes autoridades para poder optar a las diferentes figuras que le permitirían un respiro para buscar la liquidez necesaria.

Use los recursos que quedaron luego de diferir pagos: para cumplir con los salarios de los trabajadores en esta crisis que afecta el área económica, laboral, y fiscal, las empresas deben asegurar la fidelidad de los empleados y fortalecer esa relación patrono-empleado, recomendó Acevedo. La primera alternativa es que las empresas amorticen el pago de uno de los activos más valiosos de su empresa con el flujo de caja por el diferimiento en el pago de cuotas patronales al IGSS, Irtra e Intecap que ya aprobaron esa posibilidad como ya se mencionó. Es necesario estar pendientes si el Congreso aprueba algo similar para los impuestos, por el momento la SAT aplazó hasta el 15 de abril del 2020 el período de vencimiento de impuestos.

La decisión de aplazar el período de vencimiento de impuestos y la declaración del ISR anual del 2019 aprobada por el directorio de la @SATGT fue publicada en el diario oficial este martes. La nueva fecha de vencimiento es el 15 de abril del 2020. @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/vnAtiCdAUI — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 24, 2020



Revisar presupuesto: Si la empresa no cuenta con flujo de efectivo, se debe buscar la mejor fuente de financiamiento para cubrir estos gastos de corto o mediano plazo. Es recomendable que los gerentes o propietarios elaboren un presupuesto de caja o flujo de efectivo, e incluyan el total de las obligaciones, desde luego, incluyendo como prioridad el pago de salarios a los trabajadores, que les permita saber el mejor momento para gastar o invertir cuando corresponda.

Revisión de pagos sin afectar derechos de los trabajadores: Revisar juntamente con el trabajador los contratos de trabajo para minimizar el pago de bonificaciones previamente acordadas, por ejemplo: premios, comisiones, o bonificaciones por metas, sin afectar los derechos de los trabajadores.

Futuro de las formas de contratación de personal después de la crisis: Un papel fundamental, ya que supone en muchas ocasiones, no reconocer prestaciones laborares, no importando que constituya una erogación más alta en cada mes. Las formas de contratación van a depender de las necesidades o visión a mediano y largo plazo de las empresas luego de la crisis.

Observaciones del tema laboral

Lara, explica detalles que se deben tomar en cuenta ante la suspensión de actividades laborales que con el fin de evitar la propagación de coronavirus estableció el gobierno.

¿Qué puede hacer un patrono con los salarios de los trabajadores de estos 15 días si no acudirán a laborar esas restricciones?

Este caso podría encuadrarse como una suspensión colectiva total de los contratos de trabajo, y tanto patrono como trabajador dejan de cumplir con sus obligaciones. Es decir, el trabajador deja de prestar sus servicios individuales y el patrono deja de efectuar el pago del salario. Se encuentra regulado en el Código de Trabajo, en el cual se indica que la suspensión total puede realizarse en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y que tienen como consecuencia la inmediata y directa suspensión del trabajo.

Sin embargo, añadió que es importante que exista un acuerdo emitido por el Organismo Ejecutivo, en el cual se establezca lo anterior, ya que hasta el momento son interpretaciones que se hacen de las disposiciones presidenciales que fueron publicadas en el diario oficial. Mientras se da el pronunciamiento correspondiente “si es que deciden emitirlo, es preferible en la medida de lo posible y con base a la solidaridad requerida que se efectúe el pago del salario para no correr riesgos que al día de hoy no se pueden visualizar a raíz de la incertidumbre que se vive”, expuso Lara.

¿Se les puede enviar de vacaciones?

Por la naturaleza de las vacaciones, fin que persiguen, consideramos que no puede manejar el concepto de vacaciones, sobre todo considerando el Estado de Calamidad acordado por el gobierno y que sería la base legal para configurar que es una suspensión. No dejando a voluntad de las partes el manejar la figura de vacaciones.

Opina que “Actualmente existe una suspensión del contrato de trabajo, por lo cual, en principio no es viable otorgar vacaciones”. Sin embargo, el Código de Trabajo establece que es facultad del empleador, indicarle al trabajador la época en que gozará de sus vacaciones, por lo que bajo el contexto actual este período de vacaciones entenderíamos puede ser aplicable únicamente a las actividades que no quedaron restringidas de la suspensión del contrato de trabajo.

Para la recuperación financiera

Un período de 90 días puede permitir a los agentes económicos hacer maniobras operativas para poder reaccionar para la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Las autoridades del sistema financiero, bancario y tributario del país anunciaron las acciones que se han tomado para enfrentar la crisis del #CoronavirusGT. https://t.co/SttVdCTuJs — Prensa Libre (@prensa_libre) March 24, 2020



Uno de los pilares de la economía (por el lado del gasto) es la demanda interna, sobre todo del consumo privado y la inversión variables, que para este año se mantienen con dinamismo y es lo que mantiene la parte productividad. El consumo privado crece apoyado en la mejora del ingreso real de los hogares, asociada a las condiciones del mercado laboral, detalla el informe de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia 2020. Las autoridades monetarias confirmaron que se reporta un movimiento de solicitudes de crédito de las empresas para hacerse de efectivo al sistema financiero.

Otras opciones, gastos y nuevas condiciones

En 90 días: Diferir los pagos y compromisos por tres meses es positivo para las empresas ya que podrán contar con los flujos de efectivo. Ese plazo les ayudará a puedan mantener liquidez o recuperarla, cumplir con su planilla laboral que es lo fundamental, precisó el auditor Marco Monterroso.

Diferir los pagos y compromisos por tres meses es positivo para las empresas ya que podrán contar con los flujos de efectivo. Ese plazo les ayudará a puedan mantener liquidez o recuperarla, cumplir con su planilla laboral que es lo fundamental, precisó el auditor Marco Monterroso. Financiamiento interno: El consultor Juan Carlos Paredes, recomienda que las empresas pueden optar a un financiamiento interno, lo que puede significar la venta de algunos activos que no son productivos como la venta de vehículos o inmuebles y si es externo considerar si hay capacidad de contraer deudas.

El consultor Juan Carlos Paredes, recomienda que las empresas pueden optar a un financiamiento interno, lo que puede significar la venta de algunos activos que no son productivos como la venta de vehículos o inmuebles y si es externo considerar si hay capacidad de contraer deudas. Medir capacidad de flujo: También de medir la capacidad del flujo de caja para establecer el tiempo en el cual puede sostener cierto nivel de operaciones.

También de medir la capacidad del flujo de caja para establecer el tiempo en el cual puede sostener cierto nivel de operaciones. Nuevas medidas sanitarias: En esta emergencia la salud de los trabajadores y personal es lo más importante, insisten los consultados y se deben de brindar los insumos necesarios como el jabón antibacterial, alcohol gel, mascarillas, guantes de látex y la atención médica. Tome en cuenta que estas nuevas medidas también supondrán más gastos.

En esta emergencia la salud de los trabajadores y personal es lo más importante, insisten los consultados y se deben de brindar los insumos necesarios como el jabón antibacterial, alcohol gel, mascarillas, guantes de látex y la atención médica. Tome en cuenta que estas nuevas medidas también supondrán más gastos. Comercio electrónico y automatización: Además, el asesor empresarial Javier Santiago Servent, puntualizó que en el campo laboral es necesario analizar estrategias de comercio electrónico o acciones de automatización en la parte productiva.

Además, el asesor empresarial Javier Santiago Servent, puntualizó que en el campo laboral es necesario analizar estrategias de comercio electrónico o acciones de automatización en la parte productiva. Conservar la planilla: Paredes enfatiza que hay que conservar a su mejor plantilla laboral, en el caso si hay que adoptar decisiones drásticas que impliquen la reducción del personal, como uno de los activos. En todo caso, después de salir de la suspensión de labores, se debe hacer una revisión adecuada del personal actual para mantener lo necesario, establecer una política de vacaciones ante la crisis y otorgar permisos con goce parcial de ingresos.

Mercado agresivo

Como nadie tenía previsto los efectos de la pandemia las empresas y personas se han visto afectadas en sus mecanismos de ventas, distribución y consumo.

Asesoría para actuar ante proveedores y clientes: En este período de debacle deben usarse los instrumentos de asesoramiento para evitar que los clientes caigan en moras, multas o el cobro de intereses por malas gestiones.Entre las recomendaciones están la comunicación con los clientes, proveedores, con aquellos que van a continuar y aquellos que ya no estarán en la cadena.

Investigación de mercado: implementar, si es necesario, investigación de mercado para diseñar nuevas estrategias.

Atraer a nuevos clientes: la atracción de nuevos clientes y generar ventas cruzadas con clientes actuales, es otra necesidad, por ejemplo, ofrecer nuevas líneas de productos o servicios.

Nuevas unidades productivas: Cómo todo ciclo productivo, también habrá una etapa de recuperación y las empresas deben estar preparadas. El consultor Paredes recomienda apostar de nuevo a las unidades productivas o de servicios, reinstalar al personal con una nueva cultura de trabajo, mejorar los procesos de producción y ventas a precios competitivos y replantear la escala de capital de trabajo con fuentes de financiamiento interno o externo.

Nuevo plan estratégico: En esta etapa es necesario contar con un plan estratégico específico para los meses restantes del ejercicio o hacer modificaciones al ya existente, agregó Servent.

“Si se contaba con un plan estratégico elaborado este ya no es válido debido a que el covid-19 cambio las reglas del juego, y hay que tomar en cuenta el reinicio de la actividad económica será lenta y con mucho esfuerzo se regresará a la actividad normal”, enfatizó.

Expresó que después de una crisis o catástrofe, es cuando las mejores oportunidades se presentan, ya que los mercados quedan desabastecidos o poco atendidos y se necesita seguir operando, que es el objetivo de los empresarios y emprendedores es cubrir las necesidades del mercado y brindar la solución correcta.