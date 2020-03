Coronavirus: las medidas que están tomando empresas de Centroamérica contra el covid-19

Foto Rawpixel.

Los más de 150 casos de contagio en Centroamérica son un preocupación para los gobiernos, la población, así como para las empresas, por lo que medidas de higiéne sencillas como lavarse las manos son claves para evitar más contagios, así como optar por el teletrabajo, son medidas que las compañías centroamericanas han tomado en cuenta para frentar la propagación del virus.

“Esta amenaza creciente ha llevado a las empresas a reconsiderar sus propias medidas de preparación para la pandemia. Es importante que las organizaciones sean proactivas y estén preparadas, sin dejar de ser pragmáticas, ya que la situación continúa evolucionando rápidamente”, señala la firma Deloitte.

Entre las medidas que propone la consultora están comunicarse con los empleados con total oportunidad y a menudo; mantenerse en contacto con las principales partes interesadas y mantenerse al día con los consejos e información recientes, por mencionar algunas.

A continuación te presentamos algunas medidas que las empresas centroamericanas, así como cámaras empresariales implementan ante el covid-19

Una de las medidas tomadas por Walmart es la implementación de horarios especiales para adultos mayores en Guatemala.

Las tiendas Walmart y Supermercados Paiz atenderán de manera exclusiva a los adultos mayores de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., mientras que las unidades de Maxi Despensa y Despensa Familiar, atenderán a este sector de la población de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Algunas aerolíneas de la región como Copa Airlines han tomado algunas como la reducción en del 80 % sus vuelos debido a la “significativa” caída en la demanda de viajes, derivada del cierre de fronteras aéreas decidida por varios países de América ante el avance de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Avianca dio conocer un programa de licencias no remuneradas que pueden ser solicitadas por cualquier trabajador entre 1 y 6 meses, como medida para mitigar una ola de despidos y aliviar los costos operacionales.

En Honduras, la Asociación Hondureña de Maquiladores anunció el cierre de empresas durante una semana para evitar contagios.

Banco Promerica extremó las medidas de higiene de sus sedes y agencias especialmente en la zona de cajeros y servicio al cliente así como en sus diferentes áreas de trabajo.

Pide a sus clientes y proveedores a utilizar la banca en línea, el correo electrónico, los chats y el teléfono a través de nuestro call center.

Así las medidas en República Dominicana

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó a las empresas a que establezcan sus protocolos de higiene interna; a que se implemente el trabajo a distancia y la flexibilización de la jornada de trabajo en todos los casos que sea posible; y acatar todas las medidas sanitarias para la protección de los trabajadores.

Exhortó a que de manera especial despachen a las personas mayores de 60 años de edad, así como a aquellos más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud.

De su lado, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) llamó a los líderes empresariales a reforzar y aplicar las medidas de prevención que ameriten entre sus colaboradores, familiares y afines.

Grupo Ramos, que con sus tiendas La Sirena y supermercados Pola y Aprezio lidera el sector retail, anunció que reforzó la higiene en todas sus oficinas, tiendas, centros de distribución y panificadora.

Además, cancelaron los viajes internacionales de sus colaboradores y limitaron las visitas de personal externo a sus instalaciones a la vez que fomentan el trabajo remoto.

En alianza con Forbes México y Centroamérica.