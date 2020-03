Coronavirus: Un golpeado sector turístico exige más información al Gobierno sobre fondos

Tanto en la ciudad de Guatemala como en diferentes destinos turísticos diversos hoteles ofrecen sus servicios. En la actualidad están impactados por la medidas implementadas contra el coronavirus. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El presidente Alejandro Giammattei ofreció el jueves 26 de marzo pasado medidas enfocadas a apoyar a mencionado sector. Informó que se cuenta con Q400 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para apoyar a la mediana y pequeñas empresas para ayudarles a pagar sus planillas, pero también a tener su capital y un fondo de Q250 millones para ayudar a los comerciantes y a las personas de microempresa que tiene que ver por el tema de turismo que hoy por hoy se encuentran sin tener una fuente de ingresos asegurado.

Sin embargo, no se ha implementado el mecanismo para entrega de esos fondos y a la fecha el sector sigue a la deriva. Más 150 hoteles cerraron temporalmente sus establecimientos ya que la ocupación es baja y no pueden mantener los costos de operación con bajos o ningún ingreso, explicaron fuentes del sector.

Luis Rey Castellanos presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala (Apehgua) mencionó que la organización cuenta con 155 establecimientos afiliados de los 50% había cerrado la semana pasada temporalmente sus operaciones, y hoy lo hicieron otros por lo que el cierre llega a 95%.

Mientras que Andreas Kuestermann presidente del Buró de Convenciones, entidad que agrupa a 17 grandes hoteles y 19 organizadores de eventos, dijo que el 50% de establecimientos afiliados han cerrado, también temporalmente.

Aún así deben pagar sus gastos fijos como electricidad. Solo por demanda instalada de electricidad se deben pagar Q1 mil 700 aunque no se consuma, de igual forma con mayoría de personas pagan un contrato por 12 y 24 meses, se consuma o no se debe pagar mensualmente, añadió Rey Castellanos. Además de los salarios también hay otros gastos como los impuestos, los cuales no se han diferido, sino que solo se aplazó la fecha de vencimiento, añadió.

Además, que al menos el 50% de los pequeños hoteles están en inmuebles arrendados, de no lograr pagar estos meses también podrían llegar a cerrar, añadió. La única opción que tiene en este momento es que fueron diferidos los pagos de las cuotas de préstamos, pero no los intereses, agregó ese ejecutivo.

Falta de turistas sería por plazo de 90 días

Esa situación de poca demanda se podría extender por 90 días, comentó al explicar que, aunque Guatemala pueda flexibilizar las limitaciones que se aplican en la actualidad, otros países como Panamá y El Salvador, de donde provienen muchos vuelos, tienen cerrado el ingreso de vuelos hasta el 31 de mayo, de igual forma que la línea Aérea Copa, entre otras.

Así que el cierre de los hoteles que en la actualidad es temporal puede convertirse en definitivo si no se destina apoyo para el sector, comentó.

Rey Castellanos expuso que se requiere que el estado y posiblemente el Ministerio de Economía funcionen como árbitro entre las empresas turísticas y los prestadores de servicios, ya que el sector es uno de los más impactados por la situación, agregó.

La Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) mencionó por la mañana que tenían reporte de más de 75 hoteles cerrados temporalmente incluyendo en la capital, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Sololá, Petén, Izabal, Retalhuleu y Alta Verapaz, entre otros departamentos.

Según Luis Rey, presidente de Camtur se trata de más de 4 mil trabajadores afectados.

Turismo y negocios, dos viajeros diferentes

Rudy Bodner, gerente del hotel Puerto Libre en Puerto Barrios, Izabal, mencionó que no han cerrado el servicio porque en este caso no dependen del turismo, sino que muchos de sus huéspedes son viajeros por trabajo y negocios. Lo que hicieron fue reducir la variedad de servicios que ofrecen y acortar los horarios.

Mientras que en el Zafra Hotel en Retalhuleu, que es destinado para turismo de vacaciones, no tiene afluencia, añadió Bodner, quien también lo dirige.

Coincide con Rey Castellanos en que la baja afluencia durará unos 90 días o más. En el caso de Izabal podría recuperarse al levantarse las suspensiones de labores porque las empresas empezarán en enviar a sus delegados sin embargo el de Retalhuleu podría no soportar ese impacto, agregó el directivo.

Lo que visualiza desde ya es la posible reducción de hasta el 50% de personal, añadió.

Si no hay apoyo, cierres empezarían a ser definitivos

“Por el momento es cierre temporal pero como no hay ningún apoyo económico para los hoteles varios van a tener que cerrar completamente. Es un impacto muy grande, miles de personas estaban laborando que tenían todas las prestaciones legales, si se cierran las empresas quedarán en el limbo”, mencionó el directivo de la Cámara.

A eso se le agrega otro problema, y es que según el presidente de Camtur los bancos ya se los están cerrando las ventanillas de crédito para el sector de turismo. Por ello, agregó se necesita de manera urgente y a corto plazo contar con un apoyo del gobierno. Puede crearse un fondo de garantía para estar al día con los préstamos bancarios y otros gastos, expuso.

Los préstamos se están difiriendo por dos meses pero en ese tiempo no está recuperado el sector, por eso es necesario otro tipo de apoyo, agregó.

No solo impacta al sector hotelero

El presidente de Camtur mencionó que no se trata solo del sector hotelero ya que en el resto de actividades de servicio turístico hay mucho autoempleo como los guías de turismo, los lancheros, los artesanos y algunos transportistas.

“El sector de turismo ha sido catalogado a nivel mundial que es el sector económico de mayor impacto bajo esta situación” dijo Kuestermann. Añadió que en Guatemala el sector representa unos 180 mil empleos directos y 460 mil indirectos y que ahora algunos de esos empleos están en riesgo.

Añadió el directivo del Buró de Convenciones que “se está pidiendo apoyo para que se designen fondos específicos al sector, de lo contrario tendrá impacto podría ser permanente y no habría recuperación para muchos”.

Los directivos de las asociaciones indicaron estar conscientes de las medidas implementadas para la contención del virus y la salud como una prioridad pero se requieren acciones inmediatas para mitigar los impactos económicos, en este caso al sector de turismo.

“Se entra a una nueva etapa de reorganización para que cada empresa entienda cuales van a ser los siguientes movimientos según su capacidad. Ya son 15 días sin ingresos y van a ser otros 12 días adicionales, mucha de las empresas pequeñas mediana y las micro viven del día a día, su capacidad muy limitada”, comentó Kuestermann.