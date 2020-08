Crece intención de viajar a la provincia en primera semana de flexibilización de restricciones

Restaurantes en Tecpán, cuentan con áreas verdes recibieron visitantes en la primera semana de reapertura de diversas actividades. (Foto, Prensa Libre: Camtur).

En un sondeo efectuado por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) los negocios de servicios turísticos reportaron que durante la primera semana de flexibilización de restricciones por el gobierno fueron contactados por más personas con intenciones de viaje y que la ocupación subió, pero solo llega al 20%.

Empresas de servicios turísticos, principalmente hoteles y algunos restaurantes, empezaron a llamar a sus trabajadores para reincorporarse a sus labores, sin embargo, aún el 74% de negocios permanece cerrado y los que están reanudando labores lo hacen solo con 20% o 30% de su personal.

El Gobierno flexibilizó las disposiciones para frenar más contagios de coronavirus en el país el 27 de julio y se empezó a reanudar de labores de sectores que aún estaban cerrados, pero los destinos turísticos y de recreación aún siguen restringidos.

Desde el inició de las medidas los hoteles tienen permitido seguir operando, aunque con restricciones como no realizar eventos o no abrir las áreas comunes, sin embargo la mayoría cerró operaciones temporalmente

Y, en el caso de restaurantes se les permitió abrir la semana pasada con ciertas restricciones de aforo, basado en la flexibilización de las medidas.

El sondeo sobre la reactivación gradual de destinos turísticos fue respondido por 150 ejecutivos, entre ellos directores, gerentes, propietarios o presidentes de las empresas. De ellos, el 40% son de servicios de hospedaje; 25.3%, operadores de turismo; 4.7%, agencias de viaje; 4.7%, artesanos y tiendas de artesanía y 4% restaurantes con servicios para turistas, además de otros 12 tipos de actividades de 28 municipios del país que incluyen algunos de los principales destinos turísticos.

6.5 Millones viajeros harían turismo interno según estimaciones para el 2020 previó al covid-2020. Se previó que gastarían Q28 mil 892 millones al año. Las estimaciones poscovid-19 refieren que esas cifras serían 55% menor a lo calculado inicialmente.

Diego Díaz, presidente de Camtur, dijo que la intención fue monitorear el comportamiento del sector turístico (destino, clientes y proveedores) durante la implementación del sistema de alerta sanitaria y tablero de restricciones vigente a partir del lunes 27 de julio y conocer la forma en que se está reactivando el sector turístico en el interior del país, además de determinar si hay medidas adicionales a las presidenciales que están implementando a nivel municipal, entre otros.

De las intenciones de visita, reserva o compra el 58% indicaron que han recibido solicitud de información, 13.3% se ha concretado la visita o la reservación y 44% se ha cancelado.

Díaz dijo que hubo un poco de ocupación, y estuvieron entre el 10% y 14% en lugares como Antigua Guatemala, Atitlán, en Las Verapaces, Petén y en el caso de Tecpán (Chimaltenango) hubo visitas a los restaurantes que ya abrieron.

Aunque los destinos turísticos y las áreas recreativas están restringidas por las disposiciones presidenciales, las personas empezaron a salir a para visitar parques o lugares abiertos y áreas verdes. “Lo que están haciendo las personas es son actividades al aire libre, caminar en sendero o área verde”, dijo el presidente de Camtur.

El 86% de los municipios donde se ubican los servicios que respondieron el sondeo están en el nivel de alerta roja, 7% en amarillo y 7% en anaranjado.

De los encuestados, el 37% dijo que en los municipios donde se ubican hay limitaciones y controles adicionales a las disposiciones presidenciales como el bloqueo del ingreso de turistas, en algunos lugares por Cocodes apoyados por la municipalidad.

68% caería el turismo externo en el 2020 en Guatemala. La caída puede ser más drástica si se continúa aplazando la apertura de viajes.

En otros se toma temperatura al ingreso y salida del municipio, registro de salud, signos vitales y datos personales al ingresar, también se reportan retenes de verificación ya que prohíben el ingreso de turistas y dueños de viviendas que no residen en ese municipio. Entre otros, hay desinfección vehícular, retenes en accesos principales los fines de semana, los Comudes cierran el acceso al municipio con puestos de control para no dejar pasar a personas que no sean de las comunidades. Se reportan restricciones de movilización en lancha entre pueblos ya que no se permite el ingreso de niños y adultos mayores Más del 90% de encuestados indican que están aplicando sus propios protocolos de bioseguridad, pero el 56% respondieron que necesita capacitación al respecto.

Posible apertura paulatina

En el país se aplazó para el 1 de septiembre la fecha para abrir el aeropuerto La Aurora para los vuelos internacionales y las autoridades esperan reanudar antes de esa fecha los vuelos locales, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) había aplazado para el 15 de agosto la reanudación del turismo interno, pero luego dijo que dependerá del nivel de alerta de casos de covid-19 en cada municipio. Ha elaborado guías de buenas prácticas para servicios, impulsa ruedas de negocios en el extranjero para promocionar destinos turísticos y creación de paquetes para turismo interno.

Camtur considera que es necesario que se efectúe una campaña de sensibilización para que al reanudar actividades se haga saber al turista nacional que será bienvenido. “Apoyamos la apertura responsable del turismo, implementación de protocolos y medidas de seguridad”, indicó Díaz. Pero dijo que hay accesos bloqueados en comunidades y que en algunos casos son amigables dando oportunidad a la reapertura paulatina, en otros no dejan entrar a los propietarios de hoteles para empezar a implementar protocolos de reapertura.