Crisis del Duca: ¿Quién tiene la culpa de los atrasos en los sistemas de las aduanas en la región?

Para pasar la aduana de Pedro de Alvarado aún hay filas de contenedores.

En la parte operativa se percibe que no existe una solución a corto plazo, ya que continúan los congestionamientos en las diferentes aduanas, mientras se enmiendan las fallas técnicas y que los usuarios conozcan el nuevo sistema.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), reconoce que la cadena logística ya percibe los impactos, así como el aumento de la presión del sector privado hacia las autoridades. En tanto el intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, explicó que se ha avanzado en los procesos de la declaración única centroamericana (Duca) y se preparan más acciones para mejorar su implementación.



Las filas de contenedores se redujeron y las que existen se deben a problemas del sistema de El Salvador, argumentó el funcionario.



A continuación, presentamos la postura y argumentos de ambos entrevistados.





Fajardo: las autoridades no confían en el sector privado

A su entender ¿qué falló?



Hubiese sido bueno (que ya no existe) realizar pruebas concluyentes antes de implementar efectivamente la Duca, pero lamentablemente no se realizó.



¿Qué plantean cómo alternativas?



Hemos solicitado, si se pudiera regresar a utilizar en el caso la Declaración Única de Tránsito (DUT), y empezar hacer un sistema paralelo a la Duca para perfeccionarla y que pueda funcionar. Eso ayudaría para que los medios de transporte no se queden varados por muchas horas en las aduanas.



¿Qué riesgos hay?



Muchas de las mercancías que se han encontrado varadas, se necesitan urgentemente en su destino para producir en la economía de los países. La medida podría ayudar a entregar los bienes a las compañías.



¿Se evidencia que el sistema aduanero regional es débil?



En primer lugar, se evidencia que las autoridades no confían en el sector privado. Si el nivel de confianza fuera alto, se hubieran tomado en cuenta las propuestas, sugerencias, criterios y opiniones del sector privado que trabaja día a día en las actividades de comercio intrarregional.



Se tenían que haber juntando equipos de trabajo, con personas de muchas experiencias, trabajar en un diseño de los formatos, para encontrar un solo instrumento para que las operaciones pudieron haber sido mucho mejor.



Si bien es cierto hay problemas en los sistemas informáticos se han venido superando cuando se trabajan en equipo y aquí lo que falta es un trabajo en equipo, así como ese nivel de confianza de las autoridades.





También falta que se asesoren en expertos, porque tanta sugerencia que se realizó y no se tomó en cuenta.



Esta situación generó divorcio entre la Sieca, las autoridades aduaneras de Centroamérica y los empresarios ¿Se percibe roces?



Pareciera que algunos buscan decir que ellos no son los responsables, pero realmente las autoridades que toman las decisiones deben de asumir su responsabilidad y buscar las soluciones.



La Sieca argumenta que solo desarrollaron la plataforma informática de la Duca para tránsitos de mercancías y que la aplicaron con base a lo que definieron los acuerdos de los directores de aduanas de Centroamérica y que ellos no podían hacer más allá de lo que hicieron porque esas fueron las instrucciones del foro de aduanas.



Lo que se pidió es que se busquen las medidas para mejorar la Duca en tránsito, en formato, captación de datos y en sí en los procesos de funcionamiento. Nos dicen que sí se puede hacer, pero debe de ser aprobado por los directores de aduanas.



Entonces no pueden trabajar, si no se aprueba y eso es lo que falta, es decir en lograr esa empatía y esa coordinación que debe de haber no solo del sector público o instituciones de apoyo, si no también en un acercamiento con el sector privado, porque es hora de trabajar en equipo.





Falta de coordinación





El directivo de Catransca, también reconoció que hay usuarios, así como delegados de empresas que no hacen bien los procesos de llenado en los formularios de transmisión, los finalizan en las aduanas y eso retrasa las operaciones.



Es una mala práctica, porque algunos procesos se finalizan cuando la unidad de transporte ya se encuentra en el recinto aduanero, con las mercancías y los auxiliares para la función pública, deben de hacer de nuevo todo el ciclo del proceso.



Lo ideal, es que, desde cuando los medios de transporte salgan con las mercancías, se complementen todas las declaraciones sin interrupciones.



Los días con mayor carga en las aduanas empieza de martes para viernes.



Unos 60 mil medios de transporte circulan en Centroamérica para el intercambio comercial.





Ovalle: Sí se tomó en cuenta al sector privado





El Intendente de Aduanas Werner Ovalle refirió que en el proceso de instalación del Duca se tomó en cuenta al sector privado a través del Comité Consultivo de Integración Económica, por medio del cual hubo informes periódicos donde se les informaba cómo progresaba el proceso de implementación.



Agregó que se tomaron en cuenta recomendaciones y otras acciones que se mantuvieron ya que parte de este esfuerzo, con algunos campos que se debían llenar, son para mejorar la gestión de riesgo aduanero.



“Del porcentaje de transmisiones de la Duca la región lleva un cumplimiento de 99.8%, Guatemala lleva el mayor grado de cumplimiento con 100.4%”.



El funcionario se reunió con funcionarios de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), entidad que le informó que se trabajó una propuesta de aplicación para el fácil llenado de la Duca T. Esta va a permitir que la información de la Duca F pase a la Duca T, y así disminuir los tiempos del proceso.





La aplicación se presentará este martes en la reunión de Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (Comieco) que se efectuará en Guatemala y se prevé que en 15 días ya esté disponible para los usuarios, ya que se deben hacer ajustes informáticos, agregó.



Según Ovalle, de la Duca T el país ha logrado cumplir con las metas de transmisión.



Para el Duca hay tres tipos de trámites y plataformas, se explicó:





Duca D, que lo maneja la SAT y ha mejorado la implementación desde el 7 de mayo.

Duca F, lo maneja la Ventanilla Única para las Exportaciones (Vupe), sistema que opera Agexport, y les informó que ya está estable según Ovalle.

Duca T: Es la transacción para carga en tránsito el cual coordina Sieca. En este aún se reportaban algunas fallas.





Siguen filas de contenedores, pero según SAT se han reducido

El funcionario atribuyó las presas o filas de contenedores en varias aduanas a dificultades y saturación en el Puerto Santo Tomás de Castilla y el puesto fronterizo Ermita-Anguiatú (frontera con El Salvador), al cambio de sistema informático en El Salvador, y a la limitada infraestructura en el puesto fronterizo del lado de dicho país.



En este caso mencionó, que el sector privado de El Salvador expuso el fin de semana que 300 contenedores no habían salido de la portuaria. Sin embargo, agregó Ovalle que hasta horas de la tarde de este lunes 27 de mayo habían liberado 175, quedando pendientes 125.



Esos contenedores salen de Santo Tomás y van en tránsito hacia Anguiatú para ingresar a El Salvador, por lo que el reto ahora es que ese país logre agilizar las operaciones, agregó el funcionario.



En Anguiatú, hasta este lunes por la tarde se reportaban 140 contenedores en fila, pero se implementó una estrategia conjunta, por lo que El Salvador ofreció colocar tres personas más para atender esta cantidad de demanda, según el intendente.



En la aduana Pedro de Alvarado las exportaciones enfrentan una serie de inconvenientes para pasar al vecino país, pero el fin de semana se verificó y ya no hay fila, agregó.



“No es un tema producto de la Duca, sino es el tráfico que enfrenta problemas por la infraestructura y poco personal de vecino país, agregó.





Brecha





Ovalle expuso que el impacto al fiscal al 26 de mayo es una brecha en la recaudación de Q128.7 millones.



Creen que, aunque pasen los contenedores que salen de Santo Tomás a El Salvador no se podrá recuperar porque esos van en tránsito y no pagan impuestos en Guatemala.



“Se están haciendo esfuerzos humanamente posibles para alcanzar la meta de recaudación. Muchos de los temas no son problemas por la Duca, sino por tema de infraestructura y tránsito por el sistema de El Salvador”.

