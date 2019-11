¿Cuánto se pierde por cada accidente de tránsito de transporte pesado en Guatemala?

Según Provial se requieren leyes más estrictas para prevención y sanción de transporte en general incluyendo al transporte pesado. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Aunque la gremial de transporte no comparte totalmente los montos mencionados y pide conocer más acerca de cómo se estructuraron.

Del 2015 a la segunda semana de noviembre del 2019 se han registrado 2 mil 076 accidentes de tránsito de transporte pesado en Guatemala, según los datos de Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), basado en el área de cobertura de esta institución.

La institución estimó los costos o pérdidas en los que incurre el Estado y el sector privado en los casos en que quedan bloqueadas las vías por entre 8 a 12 horas, explicó Jacob Caxaj, asesor de accidentología vial de Provial, aunque no detalló cuántos de los accidentes registrados generaron bloqueos por esos plazos.

Costos en empresas del sector privado

El gasto en que incurre el sector empresarial es de Q10 millones 701 mil 358.20 en pérdidas por la retención de sus equipos y productos, según los cálculos efectuados por esa institución. Dentro de estos Q1 millón 787 mil 550 fueron por pagos de seguros, en tanto las horas hombre en repercusiones laborales por el hecho de tránsito generan gastos de alrededor Q891 mil 178.20, y Q8 millones 022 mil 630 debido a las pérdidas empresariales por retención de productos.

No se trata solo del procedimiento de entre 8 a 12 horas de trabajo en el área del accidente, agregó Caxaj, al explicar que cuando se detiene el tránsito también puede afectarse a los usuarios de esas vías. Por ejemplo, un panadero o un agricultor, otros transportes de carga, la persona que llega tarde a su trabajo o hasta pierde su trabajo debido a ese atraso en carretera o, también mencionó, a quienes tienen alguna emergencia, comentó.

El asesor menciona que esos montos representan el 70% de las pérdidas ya que al hacer las estadísticas no se pudo entrevistar o comunicarse con cada una de las personas que estuvo varada durante un accidente.

Los montos de pérdidas pueden variar dependiendo de qué tan transitada sea la carretera. Por ejemplo, en el área del Atlántico o una parte de la carretera al Pacífico, ejemplificó, las cuales tienen alta circulación de unidades.

El vehículo accidentado puede representar costos de entre Q150 mil a Q200 mil por cabezal y alrededor de Q125 mil por contenedor, dijo Percy Mogollón, director ejecutivo de Provial.

También están los gastos por el tiempo perdido por cada contenedor y el pago que tendría que hacer en algún predio por el atraso, ejemplificó al mencionar que en la carretera CA 9 Norte tiene un aforo de 2 mil unidades de carga pesada.

Gastos para el Estado

Por el lado del Estado, los gastos se calcularon en Q367 mil 659.44 por cada accidente, aquí se incluyen Q243 mil 048.60 en gastos de atención hospitalaria, Q89 mil 250 por gastos de reparación de vías, Q33 mil 873.44 por gastos en que incurren las instituciones por el personal enviado para atender y mantener el orden en las áreas de los accidentes, y Q1 mil 487.40 por equipo de movilización.

A eso se debe añadir otros gastos ya que por ejemplo los puentes no están asegurados, mencionaron los directores de Provial al referirse a un caso en que se dañó el puente en Mayuelas, Gualán, Zacapa.

Héctor Fajardo, directivo de Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans) dijo que es necesario conocer más detalles de cómo Provial estructuró el dato para llegar a los Q11 millones que mencionan “porque no hay dos accidentes iguales”. Añadió “hay casos en que pueda haber pérdidas, pero no me atrevería a aceptar los Q11 millones como un promedio”.

Fajardo además considera que se ha tergiversado la postura del gremio de transporte respecto al tema de la velocidad. Menciona que están de acuerdo en que se controle la velocidad, pero no en el dispositivo o mecanismo en mención, ya que cuesta entre Q4 mil a Q5 mil por vehículo y no los detiene en pendientes, aspecto que es el más necesario.

El directivo también hace énfasis en que desde hace muchos años como gremio han pedido que se establezcan las leyes y reglamentos para que se castigue a los verdaderos infractores, en este caso a los pilotos ya que con la legislación actual se castiga o sanciona a la unidad vehicular. “Un vehículo no tiene voluntad propia, sino que hay un operador, que es el que se descuida. La ley actual carece de los tecnicismos adecuados para lograrlo” añadió.

Otras cifras

Según Mogollón entre el 80% y el 90% de los accidentes se dan por factores humanos, y alrededor del 5% por la situación de las carreteras, el clima y otros.

Entre las diferentes causas de accidentes están el aumento de parque vehicular, mal estado de las carreteras, conducir en estado de ebriedad, usar el celular al conducir, cambiar de estación de radio al conducir, condiciones de clima y lluvia, desperfectos mecánicos mencionó Liceth Jiménez Montenegro, directora de la Universidad de Occidente de Extensión Antonio Beristain.

Mogollón mencionó que en ocasiones los pilotos tampoco descansan los necesario por lo que aparte de la cultura vial, respeto a las leyes y reglamentos, y establecer sanciones más estrictas, se debe trabajar en proveerles las prestaciones laborales necesarias, un salario digno y descansos.

Caxaj agregó que por los accidentes de tránsito donde se han visto involucradas unidades de transporte pesado se han registrado 157 personas muertas y 1 mil 056 lesionadas.

Los directivos participaron en el Primer Congreso Internacional de Seguridad Vial en Guatemala efectúan la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y Provial.

La directora ejecutiva de Amcham, Waleska Sterkel, dijo que una de las formas de impulsar la seguridad vial es contar con buena infraestructura, pero en el país hace falta inversión para carreteras y red vial en general. Expuso que según un estudio del Fondo Monetaria Internacional (FMI), al aumentar la inversión en la red vial en un punto porcentual del PIB se reduciría entre 20% y 30% la pobreza. Aparte se reducirían los costos de transporte de la carga, añadió, la ejecutiva.

La directora ejecutiva de Amcham dijo que según un estudio del FMI al aumentar la inversión en la red vial en un punto porcentual del PIB se reduciría entre 20% y 30% la pobreza. Aparte se reducirían los costos de transporte de la carga añadió.



El director mencionó que Guatemala ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en el número de muertes por accidentes de tránsito mientras que Jiménez agregó que según el ranking nacional de causas de muertes violentas en Guatemala los hechos de tránsito son la segunda causa, después de las registradas por armas de fuego, según datos del 1 de enero al 31 de agosto del 2019.

Carreteras

Del 1 de enero al 15 de noviembre del 2019, Provial tiene registrados 1 mil 238 accidentes de tránsito de los cuales en 277 se ha visto involucrado algún transporte pesado de carga. No todos han representado bloqueos de entre 8 a 12 horas, aclaró Caxaj.

Las cuatro carreteras en las cuales se reportan en el 2019 más accidentes donde han estado involucrados unidades de transporte de carga pesada son:

CA-9 Norte (ruta al Atlántico): 93

CA-9 Sur (ruta al Pacífico y Puerto Quetzal):61

CA-1 Occidente (Interamericana): 38

CA-1 Oriente (Interamericana): 34

Otras: 51

Mogollón aprovechó para exponer que Provial necesita más fortaleza para poder no solo ser un ente de prevención de poder imponer sanciones ya que en la actualidad las leyes y reglamentos de países no le brindan esa facultad, por lo que pide al Congreso que se puedan modificar la legislatura en ese sentido y que además se fortalezcan las sanciones.

Además, ve necesario que se implemente la instalación del control de velocidad en unidades de transporte pesado. Explicó que no se trata de un equipo sino de programas o software que ayudarán a tener más controles.

A las empresas les pidió que inviertan en el mantenimiento y reparación de sus unidades, además de la capacitación a pilotos. Si para en esta última no tienen recursos recomienda que sean enviados a Provial para que se les capacite en los programas que poseen.

Es necesario establecer cultura vial no solo para los pilotos de cualquier tipo de vehículo sino para los peatones y a su criterio se debe establecer dentro de las clases a los estudiantes desde primaria.

Mogollón mencionó la necesidad de que se implementen más controles por las empresas como la preselección, ya que existen los pilotos denominados nómadas, que trabajan en transporte en un área del país y al verse involucrados en un accidente dejan abandonada la unidad y se trasladan a otra área del país a trabajar.

