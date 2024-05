Derivado del drástico aumento en el consumo de electricidad que se está experimentando en el país, a su vez como consecuencia de las altas temperaturas y falta de lluvia, se analiza ampliar por un mes adicional la emergencia en el sistema nacional interconectado (SNI) que está vigente del 18 de marzo hasta el 31 de mayo próximo, indicó el ministro de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura.

Mientras el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), ente operador del sistema eléctrico en el país, considera necesaria la prorroga por un mes.

El consumo de energía subió 9.5% en el período de enero a abril del 2024, con 4 mil 399.3 gigavatios hora (GWh) contra los 4 mil 17.34 GWh en ese mismo plazo del 2023, según datos del AMM.

Mientras tanto, el récord de la demanda máxima histórica se ha roto varias veces durante el 2024 y el máximo se registró el 8 de mayo con 2 mil 121.8 megavatios (MW), que representa 7.7% más que los 1 mil 970 MW de la misma fecha del año anterior.

Es decir que el crecimiento del consumo, respecto del promedio nacional al cierre de cada año y del máximo de demanda, se han duplicado, según los datos históricos consultados.

Informes anteriores del AMM reportaban que el ritmo de crecimiento promedio de consumo al cierre de cada año del 2017 al 2021 fue de 3.13%. Aunque en los años previos a 2021 se había experimentado una reducción, luego su comportamiento anual ha sido variable ya que en 2021 creció 8.2%; en 2022, 3.26 y en 2023, 6.32%.



En tanto la demanda de energía eléctrica ha reflejado un incremento promedio equivalente a 3.4% anual entre 2017 y 2022, según el estudio de la firma Cabi, desafíos y oportunidades en el desabastecimiento del sector eléctrico en Guatemala.

Entonces, el acuerdo de emergencia “seguramente se amplíe por dos o cuatro semanas” decisión que se analiza y se estará tomando los próximos días, debido a que aún hay incertidumbre acerca de cuándo podría entrar el régimen de lluvias, por lo que “para tener seguridad” se estaría ampliando el plazo al 30 de junio como máximo, agregó.

El presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz, indicó que no han recibido la consulta del MEM acerca de la posibilidad de continuar con la emergencia. El procedimiento es que el AMM hace los estudios y envía la solicitud; luego el MEM le solicita opinión a la comisión, pero por el momento no se ha recibido dicho requerimiento y no se puede emitir opinión al respecto.

Matriz energética afectada

En tanto, continúa la ola de calor y la temporada de lluvias aún no da inicio por completo mientras persiste la sequía que por meses ha afectado al país derivado del fenómeno de El Niño. La combinación de esos factores ha provocado que se convoque a generar con más plantas que funcionan con recursos derivados de petróleo y carbón.

En el primer trimestre del presente año, la generación con hidroeléctricas cayó 22-4% y bajó la de biomasa en -6.60%, en tanto que la de carbón tuvo que subir 156% y los derivados del petróleo más de 115%, según datos del AMM.

Mientras que en abril se observó un aumento significativo en la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, como el búnker y el carbón con incrementos de 145.3% y 50.96%, respecto al mismo mes del 2023. En ese plazo disminuyó 14.1% la hidroelectricidad, y también bajó el aporte con gas natural. De otros recursos, aumentó la biomasa en ese mismo mes en 11.1% y también el eólico, mientras que el solar se mantuvo estable.

En recientes declaraciones Ventura manifestó que “afortunadamente” se observó el riesgo en la segunda semana de febrero, se trabajó en conjunto con el AMM y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) “por lo que gracias a Dios estamos pasando la crisis” apuntó el ministro, al dar a conocer cómo se encuentra Guatemala en comparación con el resto de los países que han aplicado una serie de medidas, incluidos racionamientos, lo que aquí no ha ocurrido.

Problemas y soluciones

A esta pregunta, el ministro de Energía respondió que se debe al crecimiento económico luego de 4 años de dificultades que se vivieron desde la pandemia y que más trabajadores han vuelto a sus actividades laborales a las oficinas, mientras que la práctica del teletrabajo se ha reducido. Otro factor consiste en que las altas temperaturas obligan al uso de aire acondicionado y ventiladores.

Respecto a la capacidad del país para cubrir y suministrar al ritmo requerido, dijo que se ha logrado por las medidas de emergencia adoptadas, lo que incluye reconexión de plantas de generación que estaban sin operar como Orazul y una barcaza que está por conectarse. Además, en los momentos que el sistema lo necesita, se limitan las exportaciones.

De todas maneras, a corto plazo dijo que se debe acelerar una licitación para compra de emergencia, pero esto se haría hasta que se tenga la certeza efectiva de que se mantendrá un crecimiento muy alto de la demanda, aspecto que deberán analizar las distribuidoras.

Aunque dijo que de tomarse una decisión como tal, el plazo y el volumen dependerá de esos análisis, mencionó que por ejemplo podrían requerirse 150 megavatios por 3 años para que tenga sentido económico, pero también seguir con el proceso de la quinta licitación de largo plazo contenida en el Plan de Expansión de Generación (PEG 5), que podría ser de 1,100 megavatios.

La presidenta del AMM, Silvia Alvarado, respondió por aparte, que algunas razones del aumento de la demanda son el uso de aire acondicionado, pero también el uso de energía para el bombeo de agua, ya que ha crecido la cantidad de pozos y de agua que se bombea para irrigación y otros usos.

Considera que esto va a ser estacional y se espera que cuando mejoren las condiciones del clima se module un poco mejor esa demanda, pero aún no se sabe con certeza qué comportamiento habrá, “porque nunca habíamos visto algo así”.

También expuso que tanto el AMM, como el MEM, la CNEE, las distribuidoras y otras entidades, iniciaron una campaña para el uso eficiente de le energía. El objetivo es que las personas “reciban el mensaje de que la electricidad es un bien importante, que no se está racionando, pero tampoco hay que desperdiciarla”.

Mejor economía

Carmen Urizar, consultora y expresidenta de CNEE, coincidió en que se están reflejando al menos dos aspectos, y es que la economía se ha industrializado un poco más, por lo que la demanda para la producción ha crecido, aparte del cambio climático, con temporadas más calurosas.

“El crecimiento de la industria es importante ya que, aunque coloca al sistema eléctrico en una situación un poco compleja, porque a más demanda se necesita más oferta, es buena noticia porque es una situación donde hay una mejor economía”.

Al referirse a la posibilidad de faltante de oferta, dijo que el ministro expuso a inicios de año que es muy probable que se necesite más potencia instalada y energía, por lo que se debe tener la capacidad de traer nuevas plantas de generación.

Respecto a las tarifas, Ortiz dijo que las que estarán vigentes a partir de agosto recogerán los costos de generación del trimestre de mayo, junio y julio, pero aún no se prevé el efecto sobre los costos actuales.

AMM: La ampliación es necesaria

Jorge Alvarado, gerente del AMM, respondió a Prensa Libre que a partir de las condiciones prevalecientes y previstas para las próximas semanas, sí se considera necesario prorrogar el acuerdo que declara al SNI en situación de emergencia.

“Prevalecen las condiciones por las cuales se hizo la solicitud de la declaración, como los efectos del Fenómeno de El Niño, que se manifiestan con una baja en la generación hidroeléctrica y el incremento de la temperatura, que incide en el aumento de la demanda”.

Agregó que también siguen presentes las condiciones de transporte de combustibles en la región y persiste la necesidad de asegurar el abastecimiento de carburantes para la generación térmica, que suple la reducción de la generación hidroeléctrica antes indicada.

“Además por el número de horas de operación continua de las unidades generadoras, el número y frecuencia de fallas y su duración se ha visto incrementado, siendo necesario

contar con generación que sustituya a esas unidades que salen de operación”, expuso el ejecutivo.

Acerca del plazo, dijo que se ha planteado inicialmente una solicitud de prórroga de un mes más, “pero se seguirá monitoreando en función de la permanencia o no de las condiciones antes mencionadas”.

EEGSA explica crecimiento

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), explicó que el crecimiento de la demanda viene con una tendencia sostenida desde finales de 2022, y a nivel macro se ve que hay mayor necesidad de energía por factores como una industria en expansión, una actividad comercial mayor y las altas temperaturas que se acentúan con mayor intensidad en 2024.

Derivado de ello, la EEGSA reporta que la demanda se incrementó en un 8%. “Sobre todo, porque se hace necesario el uso de más equipos de climatización y enfriamiento, tanto en la industria, como a nivel residencial”.

La demanda de clientes de EEGSA ha mostrado un crecimiento significativo en los primeros cuatro meses de 2024, superando las cifras del mismo período en años anteriores, añadió.

“Este aumento se ha visto influenciado por un verano más caluroso y prolongado, así como por la estabilidad en las tarifas eléctricas, especialmente en el sector residencial” que creció 5.9%.

Los sectores comercial e industrial han experimentado los mayores incrementos en la demanda, con 8% y 11.6%. Mientras que los sectores gubernamentales y de autoproducción también han crecido, aunque su contribución total sigue siendo menor.

Respecto al impacto en las tarifas, la distribuidora indicó que los contratos vigentes permiten gestionar de forma adecuada las fluctuaciones en el mercado de oportunidad, por lo que, a la fecha, “no vemos un alza en los costos de contratos derivado del clima. La matriz de compra tiene un margen de 70% renovable, incluso en época seca”.