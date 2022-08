Denuncian a varias maquilas por evasión fiscal y les aplican ajustes por Q125 millones

El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, indicó que se han

presentado tres denuncias penales por el delito de defraudación Aduanera y Tributaria por más de Q124 millones defraudados al Estado y además, realizó la intervención y secuestro de documentación, aparte de que se tiene el control jurisdiccional de las maquilas denunciadas

Se detectaron varios tipos de comportamiento, de los cuales en el 2020 se denunciaron casos por Q8.6 millones, en el 2021 por Q26 millones y en el 2022 van Q37 millones, agregó. A esos montos se agregan los casos en los que se ha llegado acuerdos administrativos para que las empresas regularicen su situación.

Dentro del proceso de investigación y análisis del sector se detectaron unas 12 modalidades de operación y registro anómalas en compañías amparadas por el decreto 29-89 del Congreso, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, según se dio a conocer en el marco de la XII Reunión de la Mesa de Diálogo Público-Privada en Tributación Interna.

Estas tipologías son:

Importación excesiva de insumos que no corresponden a las prendas exportadas. Las fechas de lo exportado y lo importado no coinciden. Insumos insuficientes (posibles compras en el mercado local). Desviación entre los registros de SAT y OPA., Inconsistencias en la información reportada. Reporte de prendas de vestir sin hilo ni tela. Subvaluación (tema ya denunciado). Incorrecta clasificación. Mercancías con endosos incorrectos. Mal uso del régimen y partidas arancelarias incorrectas. No se reconocen algunas importaciones del sector de maquila. Documentos falsos.

También se mencionó la adquisición de insumos entre empresas afectas al 29-89; falta de acreditamiento como coexportador en las reexportaciones declaradas; adquisición de bienes y uso de servicios que no están documentados, no están vinculados con el proceso productivo/comercialización o no están bancarizados.

Además, hay casos en los que las empresas utilizan facturas que no especifican los servicios recibidos por el contribuyente o pretenden utilizar facturas de pequeño contribuyente para solicitar crédito fiscal.

A pesar de todo lo anterior, según el funcionario, la mayoría de las fábricas de este sector operan de forma correcta.

Agexport colabora

Según Amador Carballido, director general de Agexport, el sector se compone de 996 empresas que han efectuado mucha inversión en tecnología para dar valor agregado a los productos para exportar alrededor de US$2 mil millones en productos de vestuario y textiles, aparte de generar alrededor de 80 mil empleos.

Para realizar controles cruzados se elaboraron 200 matrices del flujo de trabajo para la conversión.

“Estos son importantes, aunque es complicado el flujo de insumos para la elaboración de cada prenda. Por ejemplo, en un contenedor de 40 pies vienen botones y serchas, y luego hay que reportar el uso de estas en cada prenda, agregó Fanny de Estrada, directora de relaciones institucionales de Agexport. Ambos indicaron que se trabaja de forma conjunta con la SAT.