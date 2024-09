Derogatoria del ISO: Uno de los escenarios estima que el Estado perdería unos Q12 mil millones de ingresos en cinco años

Los ingresos tributarios del Impuesto de Solidaridad (ISO) disminuirían unos Q12 mil millones entre ­-2025 y 2030- de derogarse este tributo de forma gradual como lo propone el dictamen emitido en el Congreso.

Los datos se derivan de los análisis de varios escenarios que efectuaron el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

De derogarse dicho tributo se tendrá que ajustar al alza la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) según explicó en sus respuestas el Ministerio de Finanzas (Minfin) al mencionar los escenarios analizados, además de otras herramientas.

En tanto la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ya había anticipado desde mayo pasado su postura cuando se pronunció de forma desfavorable a la derogatoria.

Estimaciones

Según expuso la semana pasada el intendente de Recaudación de la SAT, Érick Echeverría, de concretarse la iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso para derogar el ISO de una forma gradual se estima un efecto acumulado de 2025 al 2030 de más de Q11 mil millones por la naturaleza de ese impuesto.

En tanto el Minfin, basado en análisis de la SAT, proyectó dos escenarios: el primero, estima una reducción de ingresos acumulados entre 2025 y 2030 de Q11 mil 984.1 millones si el ISO es derogado en forma gradual en 4 años, y una baja de Q12 mil 441 millones durante el periodo 2025-2030, si la derogatoria es inmediata el próximo año.

El funcionario indicó que ya se transmitió al Congreso la opinión que contiene el análisis y las cifras mencionadas.

Coincide en que se necesita analizar a detalle la propuesta de derogatoria ya que es un impuesto importante y que el efecto tributario que se verá reflejado en los recursos que se perciben por parte del Minfin.

Además, es importante mencionar que los escenarios que se prepararon para estimar la recaudación tributaria no asumen los supuestos de una pérdida de productividad en la recaudación del impuesto sobre la renta, pero esta sí se puede dar, dijo el intendente.

“Aunque se habló de un supuesto, puede ser que sí se dé una pérdida de productividad en la recaudación del ISR específicamente”, añadió Echeverría.

Efecto en el ISR y necesidad de aumentar tasa

El Minfin expuso que, dentro de la estructura de los impuestos en Guatemala, el ISO recaudó el 7.6% del total de los ingresos netos en 2023 y fue el tercer impuesto que mejor recaudó y dotó de liquidez trimestral al presupuesto público.

Agrega que al ser el ISO un impuesto acreditable al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del régimen sobre las Utilidades de actividades lucrativas, significa que su eliminación no se traduce en una mejor recaudación del ISR en el corto plazo, porque se debe considerar el periodo de agotamiento del crédito y la disminución de aquellos contribuyentes que actualmente pagan más ISO que ISR.

Otra característica mencionada por el ministerio es que este impuesto aporta al sistema tributario para que los contribuyentes que están por debajo del uno por ciento de tasa efectiva en el ISR tributen al menos con uno por ciento en este impuesto.

Con base a los escenarios analizados para las dos iniciativas de derogatoria, una de las cuales ya pasó la primera lectura en el Congreso, el Minfin da a conocer dos propuestas de ajuste que tendrían que realizarse a los regímenes y tasas del ISR para mitigar el impacto en la recaudación tributaria por la eliminación del ISO:

Escenario 1:

De aprobarse la propuesta de derogación del ISO en 2025, según un análisis realizado por la SAT con base a información de las declaraciones de los contribuyentes, se estimó un sacrificio fiscal de Q12 mil 441 millones durante el periodo 2025-2030. Y, para mitigar este impacto se haría necesario reajustar las tasas impositivas del ISR en los dos regímenes.

En el régimen sobre utilidades lucrativas la tasa actual es de 25%, pero habría que llevarla a 30.48% en el 2025; colocarla en 27.15% en el 2026; y en 25.70% de 2027 a 2030.

En tanto en el régimen simplificado, con 7% de tasa actual, se tendría que elevar a 8.53% en 2025; en 7.6% en el 2026; y el plazo de 2027 a 2030 situarla en 7.2%.

Escenario 2:

En este escenario se analizó la reducción gradual de la tasa del ISO de 0.25% cada año en el plazo del 2025 al 2028. El impacto total estimado para el período del 2025 a 2030 sería de Q11 mil 984.1 millones. En este caso para mitigarlo y no dejar desfinanciado al presupuesto público el reajuste en las tasas impositivas del ISR tendría que ser las siguientes.

Para el régimen sobre utilidades (con tasa de 25% actual) en el 2025 tendría que ser 26.37%; 2026, 26.9%; 2027, 27.07%; en 2028, 27.24%; en 2029, 26.06% y en el 2030 se situaría en 25.68%.

En el régimen opcional simplificado la tasa actual es de 7%, pero a partir del 2025 también requeriría aumentos, a 7.39% ese año; 7.53% en 2026; 7.58% en el 2027; 7.63% en el 2028; 7.30% en el 2029; y en 7.19% en el 2030.

Otros cambios y cuestionamientos por observar

“Ante una inminente aprobación de alguna de las iniciativas que buscan derogar el ISO, es oportuno que dentro de la ley se creen los mecanismos que permitan eliminar el arbitraje entre los regímenes del ISR” y que a su vez se faculte a la SAT para poder dar seguimiento a la planeación que realizan las empresas con mecanismos de precios de transferencia a nivel local, agregó la cartera del Tesoro. Estos cambios, según la institución, permitirían que la SAT cuente con herramientas para mejorar la recaudación tributaria del ISR, se agrega.

Los impactos inmediatos serían una disminución de los indicadores de carga tributaria y la deuda respecto a los ingresos totales, que son referentes para la evaluación de riesgo país y se ven impactados de manera negativa, enviando una señal negativa para lograr el grado de inversión.

Icefi: El ISR se debilitaría más

En tanto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló en un comunicado que la Comisión de Economía del Congreso no tiene bases técnicas para respaldar el dictamen favorable de la iniciativa 5777 para derogar el ISO, por lo que recomienda a ese organismo no aprobarla.

La entidad también insta al Minfin y a la SAT a publicar sus dictámenes técnicos y trasladarlos al Congreso para que se analice y se anticipe a los impactos que generaría.

Señala que la Comisión de Economía argumenta que el ISO es un gravamen confiscatorio y que las micro, medianas y pequeñas empresas están atravesando una situación crítica, pero en ninguno de los dos temas presenta datos o estudios técnicos.

Además, que en el dictamen tampoco se analiza que ese tributo constituye un gravamen auxiliar al ISR, y el por hecho de que exista y permanezca se justificaba la reducción gradual de la tasa del ISR aplicable en Régimen Sobre Utilidades de Actividades Lucrativas que tuvo lugar del 2013 al 2015 pasando de 31% al 25% que está vigente.

Icefi expone que la discusión técnica de la supresión gradual del ISO debería incluir el fortalecimiento del ISR, entre otros factores la posibilidad de restituir de forma gradual esa tasa al 31%, porque además este se ha debilitado con diversas modalidades de gastos deducibles que se han incluido por varios decretos y que ponen en práctica las empresas. Derivado de ello, solo 6 mil 786 empresas de unas 165 mil 587 contribuyentes afiliados al régimen de utilidades lucrativas han presentado renta imponible en el 2022, señaló el Instituto.

Opiniones

Al respecto de la otra iniciativa para derogar el ISO (6348), la cual se analiza en la Comisión de Finanzas del Congreso, el presidente Julio Héctor Estrada, dijo que en esa sala legislativa no hubo acuerdos. Además, solicitaron información adicional a la SAT y al Minfin pero aún no la han completado por lo que no se ha dictaminado. Para entender mejor el el efecto.

Es necesario discutir más esa reforma, pero no con la velocidad que lleva esa iniciativa sino de forma más detallada y con más tiempo, expresó, porque también se debe tomar en cuenta que recientemente al presupuesto del Estado por un lado se le agregaron gastos fijos importantes como aumento a las clases pasivas, entonces y por el otro se busca quitar un impuesto que reduciría la recaudación para siempre, expresó.

Jairo Flores, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo que analizaron que eliminar el ISO afectaría mucho la recaudación y el presupuesto, por lo que consideran que no sería apropiada eliminarlo. El parlamentario dijo que propondrá en la Comisión de Finanzas que se cite a las instancias encargadas para que les brinden informes técnicos y no políticos.

Dictamen

Consultado recientemente Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, por el posible efecto o pérdida de ingresos derivados del ISR, al ya no aplicarse el ISO, dijo que no debería tener impacto porque es un impuesto acreditable al de la renta.

Además, explicó que los fondos recaudados por ese impuesto le sirve al gobierno para tener liquidez porque es un pago anticipado, y por esa razón decidieron que la derogatoria sea gradual para que compense la pérdida de la acreditación que ya no se va a dar.

En 2023 se recaudaron Q7 mil 259.4 millones, y a julio de 2024 van registrados Q5 mil 700.3 millones, según datos de la SAT.

“El año pasado se cobraron más Q7 mil millones, pero se acreditaron Q6 mil millones; entonces, el efecto neto fue de menos de Q1 mil millones o menos del 1% de la recaudación total. Y los contribuyentes que no pudieron acreditarlo porque no tuvieron utilidades, lo dejan como gasto deducible”, expone Ayala.