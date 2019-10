Desacuerdo por un convenio entre Inguat y Wamos Air genera disputa legal

Wamos Air voló la ruta de España a Guatemala en el 2017 y 2018. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la compañía Wamos Air están en desacuerdo respecto de las obligaciones y cumplimientos de un convenio de cooperación para promocionar Guatemala como destino turístico.

El convenio se firmó en el 2017, y se prorrogó un año más, para el 2018, plazo en el que surgió el desacuerdo indicaron ambas partes.

Ese aspecto llevó a la compañía española a plantear una demanda contra el Inguat ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, caso que fue asignado a la Sala Sexta, informó por correo electrónico Juan Antonio Tarjuelo de la oficina de prensa de la compañía aérea. El documento contemplaba diversas acciones comerciales y de marketing explicó.

En tanto el director del Inguat, Jorge Mario Chajón, dijo ayer que no han sido notificados al respecto, pero expuso que una de las acciones era la colocación de publicidad y promoción del país en medios extranjeros por medio de la aerolínea ya que salía a costos más bajos.

Por parte de la aerolínea se indicó que solo han recibido el pago o importe correspondiente al año 2017 pero que les adeudan el pago de las facturas por dichas acciones de marketing y comerciales correspondiente al 2018.

Aunque lo requirieron en varias ocasiones posteriormente optaron por la vía judicial, agregó la empresa, pero mencionó que no podría dar más detalles respecto del monto adeudado o una posible indemnización que puedan requerir porque ya se encuentra en la vía judicial.

Chajón explicó que se le propuso a la empresa en varias ocasiones una salida al tema, pero no fue aceptado en tanto aseguró que “el Inguat no pagará algo que no le conviene al Estado”.

El funcionario dijo que el instituto se comprometió a hacer cierta publicidad para poder promover los vuelos y a Wamos le correspondía mantener una temporada de vuelos durante el año.

Según el director, la empresa cumplió en el 2017, pero en el 2018 dejó de operar los vuelos antes de la fecha establecida, por lo que el Inguat considera que la aerolínea incumplió sus compromisos y se decidió solo pagarle en forma proporcional.

El monto en disputa por el año 2018 es de dos terceras partes del total según medios internacionales, dato también mencionado por Chajón.

Según la aerolínea el objeto del contrato no es el número de vuelos que debía hacer Wamos a Guatemala, sino las campañas llevadas a cabo desde nuestra compañía para promocionar el destino, a través de numerosas campañas de marketing y publicidad, así como el uso de los equipos comerciales para la compañía y ventas para tal fin.

El número de vuelos “es materia totalmente ajena al convenio de colaboración y al pago de las facturas que están siendo reclamadas por parte de Wamos Air en este procedimiento judicial” añadió la empresa.

“La erupción del volcán de fuego tuvo un gran impacto en el 2018 lo que causó que diversas compañías tuviesen que cancelar operaciones. A pesar de ello, Wamos Air redujo su operación en tan sólo 4 vuelos de un total de 24 rotaciones previstas en el programa”, agregó.

En el 2019 ya no operó hacia el país.

