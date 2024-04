Una serie de enmiendas se presentarán en el Congreso para la iniciativa de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que exige un etiquetado de advertencia de altos contenidos de grasa y azúcar en alimentos manufacturados, y que está programada para la tercera lectura en el Pleno durante esta semana.

Se trata de al menos 6 o 7 enmiendas, que incluyen la eliminación de la tasa impositiva para los sellos de advertencia; reducción de las sanciones propuestas; y ampliación del plazo de vigencia de la ley, entre otras.

La iniciativa se identifica con el número 5504, fue presentada en el 2018 y la segunda lectura se efectuó a finales de febrero del 2024, por lo que solo está pendiente de aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final.

“Abordamos algunas enmiendas con el sector privado y se acordó eliminar la tasa impositiva que se ponía a los productos que, según el contenido de esta ley, tienen de uno hasta seis sellos octogonales”, declaró el diputado ponente Jairo Flores, de la bancada VOS.

Además, se amplió un poco el plazo para la entrada de vigencia para que los empresarios que tuvieran empaques en inventario puedan agotarlos y será de un año y medio. El otro tema se refiere a las multas, que en la iniciativa van de 1 hasta 150 salarios mínimos, lo que se reduciría a la mitad, se agregó. Otros cambios se relacionan con la publicidad.

Flores y el parlamentario Ronalth Ochaeta participaron en el foro Incidencia en la Agenda / Iniciativa 5504, realizado en el marco del II Encuentro Centroamericano y del Caribe de Etiquetado Frontal, con participación de sectores y organizaciones de sociedad civil, gobierno y academia.

Contradicción

De acuerdo con Flores, las enmiendas surgieron luego de un diálogo con el sector privado, que se había expresado en desacuerdo, sin especificar de quién se trata.

Consultado al respecto Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) dijo que dicha entidad no ha tenido conocimiento de las enmiendas y qué contienen.

“Como estamos coordinando con las demás cámaras, no hay reportes de que las enmiendas se hayan tratado o hablado con ellas, por lo que no pudimos habernos pronunciado en contra ni a favor de algo que no conocemos”.

Julio Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas de Guatemala (Gremab) adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que dicha entidad participa en un grupo de trabajo con otras cámaras relacionadas al tema de alimentos y bebidas en el cual están abordando este tema.

Sin embargo, refirió que ni él, dicha entidad ni ese grupo de trabajo han sido parte de una mesa formal de discusión o de trabajo. “Lo que sucedió es que tuvieron una audiencia convocada por el diputado Flores en la bancada y las cámaras (empresariales) llevaron una presentación con información técnica y pidiendo que se continúe el proceso de discusión seria”.

Al finalizar esa reunión, el parlamentario les solicitó que enviaran propuestas para enmiendas, pero según Orozco este grupo de cámaras no han presentado ninguna, porque consideran que la iniciativa ley requiere discusión más a fondo y actualización porque proviene del 2018.

Contenido en la iniciativa

Según la iniciativa dictaminada y que ya pasó la segunda lectura, se crean seis sellos de advertencias nutricionales visibles al frente del empaque, indicando los ingredientes que contienen en "exceso" los alimentos.

Estas advertencias deben ser escritas en mayúsculas como: ALTO EN AZÚCARES; ALTO EN GRASAS SATURADAS; CONTIENE GRASAS TRANS; ALTO EN SODIO; ALTO EN GRASAS TOTALES; CONTIENE EDULCORANTES.

Las tasas impositivas propuestas y que serían eliminadas mediante las enmiendas, van desde 10% a 35% sobre el costo de producción o de importación para los alimentos procesados y representan el costo de autorización de impresión de etiquetas con dichos sellos.

Por un sello es 10%; 2 sellos, 15%; 3 sellos, 20%; por 4 es 25%; por 5 sellos es 30% y si debe llegar a 6, la tasa es de 35%.

Además, el Ministerio de Salud quedaría facultado para la revisión de estas tasas cada 5 años y podrá incrementarlas hasta un máximo de 100% en cada período.

Para los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos preenvasados y ya distribuidos que sean afectos a esta ley, la propuesta es que tendrán 360 días calendario a partir de la entrada en vigencia para hacer las adecuaciones y ajustarse a las disposiciones y dentro de ese plazo, como medida temporal, y con autorización del Ministerio de salud, podrán incorporar a las etiquetas los sellos correspondientes en forma de estampa. Este plazo se ampliaría a año y medio.

La coalición Guatemala Saludable, integrada por diversos sectores de la sociedad civil y universidades, y apoyada por la Coalición América Saludable, insta a aprobar de urgencia la Ley 5504 de Alimentación Saludable, refieren que esta busca dar información nutricional por medio de un etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN) de los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, grasas saturadas, grasas trans, sodio, grasas totales, y edulcorantes, expusieron Joaquín Barnoya y la representante de Coalición América Saludable, quienes participaron en el II Encuentro Centroamericano y del Caribe de Etiquetado Frontal, efectuado en Guatemala esta semana.