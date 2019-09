Directivos del Inde insisten en relanzar cuestionado proyecto de energía solar

En conferencia autoridades del Inde: Marco Gudiel, gerente de transporte de energía, Roberto Barrera, gerente de generación, Carlos Beltetón, gerente general, Maynor Jiménez, gerente de comercialización, Luis Fernando Chavarría, gerente financiero.

El funcionario dijo que la elaboración del nuevo proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo en una sesión de la semana pasada pero los representantes del sector empresarial y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) respondieron a Prensa Libre que es falso que se haya entrado a discutir y a votar por un punto específico para relanzar el proyecto o crear una nueva opción.

Beltetón informó en conferencia de prensa el miércoles 11 de septiembre acerca del nuevo proyecto, el cual dijo se basará en el proyecto lanzada en mayo (que no fue adjudicado), y el cual prevén tener preparado en un mes.

Aunque al consultarle sobre los cuestionamientos que ese concurso tuvo, agregó que se harán modificaciones y se analizará si se usa el modelo de contrato BOT (construir, financiar, operar y transferir) y si se requerirá el mismo volumen de electricidad o condiciones.

Añadió que la gerencia de la empresa de generación del Inde analizará si se necesitarán estudios de factibilidad de parte del Instituto para el segundo proyecto.

En ese aspecto explicó que en el primer evento el Inde no correría con los riesgos financieros del proyecto por lo que no necesita hacer los estudios sino que los debía hacer la empresa que resultara adjudicada y argumentó que la entidad “no puede meterse a costear estudios en un proyecto de esa naturaleza”.

Directivos refutan el anuncio del gerente

Beltetón dijo que la votación para elaborar el nuevo proyecto fue por unanimidad ya que estaban los representantes de los seis sectores que conforman la directiva como los Ministerios de Energía y Minas y de Economía, Segeplan por parte del Organismo Ejecutivo. Además de la “Anam, que es Edwin Escobar, las asociaciones sindicales, y (además) las asociaciones empresariales que es el Cacif”, indicó.

Sergio Sosa, representante de las asociaciones empresariales y Edwin Escobar, representante de la Anam, refutaron lo declarado por el gerente y coincidieron en indicar que en ningún momento se discutió en un punto de acta un nuevo proyecto y tampoco se entró a votar ni en esa sesión o en cualquier otra.

Escobar, quien también es vicepresidente del Inde, indicó que en la sesión mencionada por el gerente solo se conoció el informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) acerca de la auditoría concurrente efectuada al proceso de licitación y el informe de lo actuado por la Junta Licitadora dio por no adjudicado el concurso ya que descalificó a los dos oferentes.

Agregó que el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, quien también preside el Inde, mencionó en la sesión que se debería relanzar el proyecto pero al respecto Escobar insistió que “en ningún momento se ha agendado la presentación de un nuevo proyecto, no hay estudios de factibilidad y muchos meno se ha sometido a votación”.

Tanto Escobar como Sosa mencionaron que no están de acuerdo con un relanzamiento como lo refirió el ministro porque sería usar de base un evento que han calificado como viciado que ha generado cuestionamientos y tiene denuncias penales y hallazgos de la Contraloría.

Si el Inde busca un proyecto se deberá hacer la propuesta totalmente de nuevo desde la fase de detección de necesidades y pasar por todos los análisis técnicos, financieros y legales, así como los estudios desde el inicio, mencionaron ambos directivos.



Dan por terminada primera licitación

La Contraloría reportó varios hallazgos en la auditoría que efectuó a la licitación del proyecto solar. La entidad informó a Prensa Libre el 10 de septiembre que se detectó algunas “debilidades” por lo que se recomendó la suspensión definitiva del evento lanzado por el Inde.

El gerente del Instituto respondió que desde agosto, cuando la Junta Licitadora declaró no adjudicado el primer concurso se daba por finalizado. Sin embargo la semana pasada se conoció en el Consejo Directivo la decisión de la Junta, agregó.

Explicó que los representantes solo se dan por enterados ya que el artículo 27 del reglamento de Contrataciones del Inde indica que solo deben aprobar o improbar lo actuado por la Junta cuando se da una adjudicación, y en este caso no se logró una adjudicación debido a que mencionada Junta descalificó a los dos oferentes. En este punto sí coincidió Sosa con lo expuesto por Beltetón.

“Cuando la Contraloría (nos) dice que se suspenda el evento, el evento ya estaba más que muerto, ya nadie lo revive” dijo el gerente del Inde.

Aunque en el sistema Guatecompras hasta el miércoles el evento aún aparecía con estatus en evaluación.

Hallazgos y cuestionamientos

El primer concurso fue lanzado para contratar el suministro, construcción, instalación y puesta en operación de sistemas solares fotovoltaicos por hasta 110 megavatios, por medio de la instalación de cinco generadoras solares nuevas en varios puntos del oriente del país.

Uno de los cuestionamientos por los sectores y diputados en el Congreso fue el modelo del contrato ya que se buscaba operar bajo la figura BOT. Esa condición llevó a los diputados del Congreso a denunciar supuesta simulación de contrato y tratar de obviar otras leyes de contrataciones.

Además, inicialmente se le presentó al Consejo Directivo como un proyecto de generación, pero luego se convirtió en adquisición. El Inde no estaría generando su energía sino comprándola por 20 años, cuestionaron Sosa y Escobar.

Entre las irregularidades encontradas por la Contraloría, según el informe preliminar de la auditoría concurrente están:

El título del evento debió cambiarse para la correcta ejecución presupuestaria y no se hizo. Debió incluirse la siguiente descripción: Bajo la modalidad BOT -Build Operated Transfer- que se refiere a la modalidad que se pretende utilizar para desarrollar el proyecto.

El informe de auditoría detalla que no se incluyeron criterios para ponderar ofertas, ni subcontratos, sin esos se criterios no se puede evaluar la documentación presentada por los oferentes.

Además, la Contraloría en su documento detalla que en el portal de Guatecompras faltó publicar y elaborar algunos procesos como:

Proyecto de bases

Estudio de factibilidad de impacto ambiental

Dictamen de aprobación de impacto ambiental

Estudio de viabilidad

Boleta Sistema Nacional de Inversión Pública

Planos en formato PDF

Dictamen de aprobación de factibilidad del proyecto

Selección de supervisor de obra

Debido a la falta de elaboración de esas fases se recomendó hacer una nueva licitación.

Sin embargo al ser consultado por los aspectos mencionado por la Contraloría, el gerente del Inde dijo que la parte de la falta de estudios no fueron cuestionados por el ente auditor. Beltetón insistió en que no se necesitaban los estudios de factibilidad de parte del Instituto para lanzar la licitación ya que ese ente no erogaría recursos, sino que los deberá hacer la empresa que resulte adjudicada, aspecto que, indicó está respaldado por normativa legal.

Según Beltetón la Contraloría tampoco se refirió a las dudas en torno al terreno en donde se instalarían las generadoras y que al finalizar el plazo quedarían en manos del Inde.

“Es complicado porque siempre lo he dicho que la competencia siempre va a estar en contra de este proyecto” dijo el funcionario, “la competencia son todos los demás que se dedican a este negocio porque solo tenemos una empresa de generación pública”, agregó.

El gerente explicó además que al tener preparada la nueva propuesta de proyecto se trasladará al Consejo Directivo.

“La Anam y el Cacif advertimos por meses que el proceso actual estaba deficiente y contra del derecho, lo cual obligó a la coyuntura actual a suspender definitivamente el evento mal habido” dijo Escobar.

“Ahora será asunto de replantear la necesidad y la forma en la que el Inde pueda invertir en plantas de generación de energía renovable que cumpla con todos los requisitos de ley y sea de beneficio económico para el pueblo de Guatemala. El proceso anterior era un esquema lesivo a los intereses del Estado de Guatemala” añadió el vicepresidente del Inde, aunque insistió que la semana pasada no hubo una votación para un nuevo proyecto.

“Al final, otros órganos de control desde el Congreso y la CGC nos dieron la razón a quienes pusimos la voz de alarma en tan viciado proceso BOT” respondió Escobar quien también es representante de Anam.

Por la noche del 11 de septiembre la gerencia general del Inde trasladó una nueva comunicación al respecto detallando el proceso que deberá seguir: “lo instruido fue cumplir con la normativa del Inde, la cual establece que para realizar una Invitación a Ofertar de un nuevo proyecto, la gerencia a cargo, debe de presentar un Informe de Detección de Necesidades (IDN) ante el Consejo Directivo. Cuando eso suceda, será evaluada la posibilidad de instruir a la Gerencia respectiva para que realice los términos de referencia y posteriormente su publicación en el portal de Guatecompras”.

