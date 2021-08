El 14% de empresas turísticas continúan cerradas, y cómo se han reconfigurado por la pandemia

A los entrevistados se les consultó si estaban operando y el 86% respondió que sí, y el restante 14% habían cerrado operaciones, pero no se puede definir si de manera definitiva o temporal, agregó López, quien estima que habría cierres definitivos porque ya pasaron más de 18 meses y no volvieron a abrir.

El impacto de la pandemia en la facturación y empleo cambió la clasificación de empresas por su tamaño, debido a que cayeron las ventas y se ha reportado reducción de planillas o de horarios.

Antes de la pandemia, el 12.73% eran grandes empresas, y a julio del 2021 ese segmento se redujo a 3.20%. Las medianas pasaron de 8.98% a 6.80% y las pequeñas, de 36.53 a 24.30%.

Al disminuir el empleo y la facturación se dio un desplazamiento de tamaño de empresas, y muchas incluso quedan catalogadas como microempresas, grupo que pasó de representar el 41.75 al 65.80%.

Según Asíes, las empresas se clasificaron de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Economía.

Para que fueran catalogadas como empresas grandes tenían que superar los Q39 millones anuales, además de tener 200 trabajadores, y hubo desplazamientos hacia menores, explicó López.

Falta acceso al crédito

El estudio también refleja las condiciones de créditos para el sector. Las empresas perdieron liquidez y el 63% incurrió en alguna situación de atraso en sus obligaciones; en su mayoría, pagos de préstamos bancarios o a proveedores. También tuvieron atrasos en salarios, liquidaciones laborales e impuestos.

Muchas tuvieron problemas para acceder a créditos, pues de 164 empresas que solicitaron uno, al 34% se les negó, agrega el estudio. Las principales causas fueron no ser sujeto de crédito, no cumplir con capacidad de pago, problemas en la garantía o historial crediticio no apto.

En tanto, 214 empresas no solicitaron créditos porque las tasas de interés eran muy altas, no lo necesitaban o consideraban que no cumplían con los requisitos.

Solo una cuarta parte de las firmas consultadas tiene garantías disponibles para acceder a un crédito, dijo López, pero del 78% que buscan préstamos.

Respecto de las necesidades financieras, el 63% respondió que lo necesitaba para tener liquidez y enfrentar obligaciones.

El 37% para inversión, con el fin de adecuarse a la nueva demanda y protocolos.

López explicó que algunas buscan aumentar su flotilla para servicios o entregas a domicilio en sectores relacionados con turismo, entre otros fines.

Un alto porcentaje manifestó que necesita un crédito con mejores condiciones a las actuales y, además, la mayoría busca un crédito fiduciario, que no requiera una garantía mobiliaria o hipotecaria, y “se encuentran en una situación financiera complicada que requiere apoyo urgente”, concluye el estudio.

Nuevas restricciones

Los efectos en el sector turístico podrían ser más drásticos tomando en cuenta que después de haberse realizado la encuesta, se han implementado en el país nuevas restricciones como un estado de prevención debido al aumento de casos de covid-19, y que estuvo vigente del14 al 28 de julio de 2021.

Además, el 15 de agosto de este año se estableció un Estado de Calamidad que incluye restricciones a la movilidad con toque de queda de 10 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente, suspensión de actividades sociales, públicas y otras.

Rolando Schweikert Rozotto, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) mencionó que el impacto al sector ha sido muy alto, y el sector ya llegó a una situación en que necesita subsidio y accesos más ágiles a los créditos y con mejores condiciones. Se sigue trabajando con autoridades una propuesta para crear un fondo de garantías. El anuncio del presidente Alejandro Giammattei, divulgado por el director del Inguat, Mynor Cordón, era poner a disposición para ese fin Q100 millones. Según el directivo de Camtur esperan que pueda ser aprobado aún este año.

Schweikert dijo que ya se empezaba a ver más movimiento de turismo, aunque no a los niveles de la prepandemia, sin embargo, con el estado de Calamidad ahora establecido el sector tendrá un nuevo impacto negativo.

Se ha logrado avanzar en la vacunación del 75% del personal de primera línea del sector de turismo, y eso había abierto expectativas de atraer más visitantes extranjeros, pero con solo oír la palabra estado de calamidad, afecta mucho, los viajeros sienten temor y esperan que sus embajadas reporten que ya finalizó esa condición agregó.

A la fecha dijo ya han recibido cancelaciones de viajes, reservas de hospedaje y transporte, así como de eventos, agregó.

El sector está de acuerdo con restricciones para parar la pandemia, pero el estado de calamidad asusta mucho el extranjero, el covid-19 ya es una enfermedad con la que se debe aprender a vivir y las soluciones deben ser otras, agregó.

El sector aún está golpeado, los hoteles no están abiertos a toda su capacidad y los operadores de turismo y el transporte turístico, entre otros, están prácticamente, cerrados, indicó.

Un análisis en abril pasado, que al menos ocho actividades de servicios turísticos aún no veían recuperación en el segmento de ocio, excursiones y tours, entre estos el transporte, cruceros y otros.

Cuatro más, experimentaban recuperación nula o muy leve todo lo relacionado a artesanías.

Con demanda leve estaban agencias de viajes, mayoristas y otros. En tanto los hoteles tenían recuperación leve, pero con adaptación de sus servicios a turismo interno, así como los parques y otros con demanda durante los asuetos.

Hay otro segmento que mostraba recuperación de leve a moderada en meses anteriores, pero en retroceso por restricciones como restaurantes, quiscos de comida, mercados turísticos.

Inguat: se sigue apostando al turismo interno

Acerca de que el sector no ha podido retomar totalmente operaciones y la dificultad para el acceso a crédito, el Inguat respondió que dadas las condiciones de la pandemia en el mundo y las nuevas variantes del covid-19, la situación a nivel global no ha permitido que el turismo internacional se reactive a los niveles que se manejaban antes de la pandemia.

“Los países continúan apostando por el turismo interno y Guatemala no es la excepción” agregó por escrito la oficina de Comunicación Social de la entidad.

Detalló que al 31 de julio del 2021 el movimiento de turismo interno ha sido de 31 millones 616 mil 120 de viajes que han realizado los guatemaltecos en el interior del país,.

Han dejando una derrama económica de Q14 mil 679 millones según datos de del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados del este instituto.

Ante la petición de habilitar mecanismos de acceso al crédito y referente al fondo de garantía anunciado por el presidente Alejandro Giammattei y el Inguat por Q100 millones, la institución agregó que el tema está siendo coordinado por el Ministerio de Economía el cual se encuentra estableciendo parámetros y estructura del fondo con el Crédito Hipotecario Nacional.

El impacto al turismo por las nuevas restricciones como el estado de calamidad decretado, el Inguat expuso que tomando en cuenta que la salud es prioridad, tanto para los turistas nacionales e internacionales y los colaboradores de los diferentes establecimientos de la cadena de valor del turismo, se sigue promoviendo los espacios al aire libre, como sitios arqueológicos, áreas protegidas cuyo horario de atención es durante las horas de día.

Recordó también que Dirección General de Aeronáutica Civi (DGAC)l y el Mineco han puesto a disposición mecanismos de salvoconductos para aquellos que se ven afectados en el horario del toque de queda de 22 horas a 04:00 horas del día siguiente.