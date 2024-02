El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) requirió una serie de auditorías sobre lo autorizado por esa institución en los últimos años.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien también preside el (Inde, las revisiones legales y contables planteadas se llevarán a cabo de manera interna, pero también por medio de la Contraloría General de Cuentas, con énfasis en las adquisiciones y contrataciones realizadas por las modalidades de Compra Directa; Invitación a Cotizar; Invitación a Ofertar; y Contrataciones Especiales, todas las cuales debieron ejecutarse con base en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenación del Inde.

La entidad agregó que la muestra de auditoría se está determinando con la aplicación de la gestión de riesgos y por su materialidad (que se refiere el riesgo en la contratación de un servicio o bien y su función según el valor de la compra) y al tener los resultados, se estarán dando a conocer, pues “el Inde es una institución pública sujeta a fiscalización por la Contraloría General de Cuentas y de cualquier órgano fiscalizador”.

El segundo tema se refiere a una revisión del desempeño del Inde, el que se considera fundamental porque tiene a su cargo actividades como el transporte y generación de energía, y otras como electrificación rural.

Ventura expuso que se debe tomar en cuenta que esta es la única entidad que posee plantas hidroeléctricas que reservan agua en los embalses para generar posteriormente, por lo que “se va a medir el desempeño para estar seguros de que la entidad está haciendo bien su labor y si no es así, tomar las medidas correctivas”.

En el 2023 la entidad manejó un presupuesto de Q3 mil 135 millones y para el 2024 la cifra asciende a Q3 mil 427.7 millones, de manera que “la transparencia debe ser el credo del Inde como institución y por lo tanto todos los funcionarios y empleados la deben de tomar como parte de su día a día”, dijo el funcionario.

Dentro de estos presupuestos anuales se encuentra el monto destinado a la tarifa social de energía, una forma de subsidio a los segmentos de consumos más bajos. Del 1999 al 2022 se asignaron unos Q17 mil 14 millones, la mayor parte con recursos del Inde, y en algunos años tuvo apoyo con asignaciones presupuestarias del gobierno.

En el 2023 el monto fue de Q1 mil 124.3 millones, y aparte del aporte social, en ese año hubo un subsidio extraordinario por el efecto inflacionario, por lo que del total, Q501.8 millones fueron aportados por el Inde y Q622.4 millones por el gobierno.

Proyectos dudosos

Como ocurre cada año, el Inde ha impulsado diversos proyectos, muchos de los cuales se han concretado, pero otros han sido suspendidos por varias razones.

Por ejemplo, en el 2014 el Inde aprobó por mayoría de votos, un contrato por 15 megavatios (MW) de energía generada con carbón para un plazo de 17 años a la Compañía Eléctrica La Libertad, S.A.,. En esa oportunidad se indicó que el precio era de US$119 por megavatio hora (US$0.12 por kilovatio hora).

El sector empresarial y el Ministerio de Economía lo desaprobaron en ese entonces y en diciembre del 2021 el Ministerio Público (MP) informó sobre órdenes de captura contra varias personas señaladas de participar en un supuesto proceso anómalo para crear la necesidad de una compra de energía eléctrica. Según el MP, del 2014 al 2021 el Inde le ha pagado a dicha compañía Q826.8 millones.

En el 2019 el Instituto lanzó una licitación para comprar 110 MW por un plazo de 20 años con cinco generadoras solares que se debían instalar en Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Santa Rosa. La contratación sería por la modalidad de contrato Build, Operate and Transfer (BOT) que es construir, operar y transferir el activo al Inde cuando finalizara el contrato. El evento fue suspendido.



Ese mismo año lanzó otra licitación para comprar gas natural y se adjudicó a la empresa City Petén con un plazo de contrato a 13 años prorrogables por 15 años más, para un total de 28 años. El precio sería, según la información proporcionada por esa institución en su momento, de US$70 por MW, que significaría un pago anual de US$13.1 millones. Aunque posteriormente se suspendió el evento.

En ese entonces se opusieron los representantes del sector empresarial organizado y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Edwin Escobar quien era representante de esta última entidad dijo que con las condiciones que les explicaron, se estaría comprando con un sobreprecio de 40% (arriba del precio de mercado).



A finales del 2022 surgió un proyecto de coparticipación en la generación 100 a 120 MW con gas natural para el que se publicó una invitación para presentar muestras de interés. Ocho empresas respondieron y la entidad explicó que estaban preparando los términos de referencia. El entonces presidente del Inde expuso que se haría un concurso, pero este no tendría la modalidad de licitación. El proyecto se suspendió en el 2023 por decisión del Inde.

En junio del 2023 el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), denunció que hubo falta de transparencia en la adjudicación de otro proyecto para la instalación de un sistema fotovoltaico de generación de 10 MW, un contrato por Q116.9 millones. El contrato fue adjudicado en junio del 2023 a Samuel Porfirio Ochoa de León, según NOG de Guatecompras 19138695.

En 2024, la nueva administración de la entidad que asumió a finales de enero, aprobó la contratación, a última hora, de un seguro por Q115 millones para bienes muebles e inmuebles que incluye las generadoras, subestaciones, vehículos y personal. Ventura argumentó que la anterior gestión dejó sin concluir el evento, y debieron aprobarlo a los dos días de haber asumido porque dos días después vencería el plazo. El único oferente fue el CHN.

Señalamientos internacionales

De enero del 2022 a enero del 2024, la institución estuvo presidida por Melvin Quijivix Vega, quien anteriormente fue delegado del Centro de Gobierno, una entidad creada en el 2020 por el gobierno de Alejandro Giammattei. Dicha entidad fue cerrada en diciembre de ese mismo año.

Antes de ese plazo, el Inde fue dirigido por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien renunció al cargo de ministro en julio del 2023.

Quijivix fue incluido en julio del 2023 en la lista Engel y Pimentel en octubre de ese año, según información de Departamento de Estado de Estados Unidos. El último fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky, de ese mismo país, en enero del 2024.

Cifras multimillonarias

Según datos de Guatecompras, del 2004 al 21 de febrero del 2024, el Inde ha publicado 55 mil 564 eventos con Número de Operación Guatecompras (NOG), de los cuales, 51 mil 706 fueron adjudicados por Q19 mil 111.5 millones. Se prescindió de 3 mil 326 y 498 se declararon desiertos. A la fecha hay 27 con estatus de vigente y 5 en evaluación.

Del 2020 al 2023, aparecen en el sistema, con NOG, 32 mil 872 eventos, de los que 31 mil 395 aparecen adjudicados por Q9 mil 288.9 millones, y 1 mil 3320 fueron prescindidos. (El monto adjudicado en este período representa el 48.6% del total adjudicado del 2004 a lo que va del 2024).

Del 2016 al 2019, se subieron 18 mil 886 eventos de los cuales, 17 mil 466 fueron adjudicados por Q5 mil 3.7 millones y 89 fueron desiertos. (En este caso el monto adjudicado representa el 26.1% del total adjudicado del 2004 a lo que va del 2024).

En los últimos 8 años, las adjudicaciones representan el 74.78% del total adjudicado del 2004 al 21 de febrero del 2024.

Las compras clasificadas como Número de Publicación Guatecompras (NPG), y adjudicadas, según dicho sistema, fueron 28 mil 882 del 2004 a febrero del 2024, por Q8 mil 492.7 millones. En esta modalidad, los mayores montos de compras se dieron entre el 2012 al 2014 por cifras que van de Q1 mil 980 millones a Q2 mil 318 millones.

NOTA: Según el sistema, NPG son todas las compras y contrataciones realizadas por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, reguladas por las Reformas a la Ley de Contrataciones decreto 27-2009, que establece hacer compras de forma directa, casos por excepción o procedimientos especiales de entidades no gubernamentales que no requieren de un concurso público, se explica en la página de Guatecompras. Según los criterios, pueden ser compras directas menores a Q90 mil o las compras por casos de excepción, según el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Hablan los expertos

El analista Jorge García Chiu, consultor y exviceministro de energía, refirió que se debe auditar en general a toda la ejecución presupuestaria de la institución, desde compras menores que podrían fraccionar adquisiciones grandes, hasta las realizadas por procesos de cotización o licitación.

Aparte de la transparencia, expuso que las prioridades de la nueva administración deben ser el aumento de la generación de energía eléctrica con nuevos proyectos, expandir el sistema de transporte, continuar con programas de electrificación rural y desarrollar proyectos aislados de generación renovable para las comunidades más lejanas.

El otro reto es lograr involucrar a comunidades y municipios en nuevos proyectos de generación, como socios estratégicos y con beneficios tangibles para su desarrollo. De lo contrario, continuará la oposición social a nuevos proyectos, agregó.

En tanto, Carmen Urizar, consultora, exministra de Energía y Minas, y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, opina que es natural y positivo que el nuevo ministro y presidente del Inde, requiera una auditoría completa para la institución, que por ley debe hacerse siempre. “Es importante que el ministro quiera saber cómo está la institución que es la más grande del país desde el punto de vista de propiedad pública”.

Respecto a qué auditar, mencionó que sus operaciones se dividen en las de inversión y de funcionamiento, y por el tipo de actividades que realiza la entidad como generación, transmisión y comercialización, las grandes compras se realizan en las primeras dos áreas, por lo que la nueva administración debe saber cómo han sido las contrataciones, cómo se están ejecutando y qué presupuesto van a requerir, así como las decisiones futuras que deba tomar.

“En tema de inversión es fundamental entender en qué tipo de actividad se gastó y qué tipo de compras se hicieron en ese rubro; si ya fueron adjudicadas, es importante ver el grado de avance y para cuándo esta previstas y con la auditoría anunciada percibo que se quiere tener tranquilidad, de que se adjudicaron de forma transparente y que los procesos fueron completados de acuerdo a normas que promovieron competencia”, agregó la experta.

Además, por lo especializado y técnico de las actividades de la institución “es interesante ver con qué personal cuenta, ya que, por ejemplo, antes de la reforma de 1996 los entes públicos eran utilizados por los gobiernos para dar empleo”.

Por último, ambos analistas coinciden en que mientras el Inde tenga que hacerse cargo del subsidio a la energía eléctrica, le será muy difícil lograr los objetivos que tiene como institución. “En la auditoria primero hay que reconocer que el tema de la tarifa social siempre ha sido cuestionado, pues es una carga financiera para la institución, que ha dejado de invertir”.

Consejo Directivo

Cómo quedó conformado el Consejo Directivo del Inde, a partir del 2024, luego del cambio de gobierno:

· Víctor Hugo Ventura Ruiz, presidente. Es el ministro de Energía y Minas.

· Carlos Antonio Mendoza Alvarado, vicepresidente. Es el secretario de Segeplan.

· Adriana Gabriela García Pacheco, ministra de Economía, representante titular.

· Adrián Zapata Alamilla, viceministro de Economía, representante suplente por parte de Mineco.

· Wendy Sánchez Cacao, suplente por parte de Segeplan.

· Aparte del ministro Ventura, quien es el titular por el MEM, esa cartera no ha asignado suplente.

· Juan José Porras Castillo y German Obiols Noal, titular y suplente de las Asociaciones Empresariales.

· Gustavo Adolfo Cano Villatoro (alcalde de Huehuetenango), titular por la Anam; y Nery Alfonso Rodríguez Revolorio (alcalde de Santa Cruz de Quiché), suplente.

· Samuel Nenroth Hernández Orantes, titular por asociaciones y/o sindicatos de trabajadores del país, y Walter José Pérez Castellanos, suplente.

· El secretario del Consejo Directivo es Ramón Aníbal Romero Soto, quien también es el gerente general del Inde.

Fuente: Lista de representantes de entidades son datos de la página electrónica del Inde, y MEM.