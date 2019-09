El famoso “tiburón” Kevin O´Leary recomienda no “cazar” solo, si no en manada

El reconocido empresario e inversionista Kevin O´Leary participó durante el Tigo Business Forum 2019. (Foto Prensa Libre: Claudia Martínez)

El emprendedor canadiense, inversionista, periodista, escritor, especialista en finanzas, y uno de los fundadores del programa de televisión estadounidense “Shark Tank”, habló con Prensa Libre sobre lo que busca en una startup y los puntos que debe cubrir al buscar capital.

La presencia de O´Leary en Guatemala se debió a su participación durante el Tigo Business Forum 2019 que se llevó a cabo ayer con la presencia de más de 1 mil 500 personas quienes se dieron cita para hablar sobre los negocios en un mundo interconectado.

Con más de 25 años invirtiendo en diversas startups, este inversionista ha sabido apostarle a proyectos con una visión global, pues de esa forma los emprendedores entran a mercados muy competitivos y pueden crear estrategias que los llevarán al éxito.

¿Qué es lo primero que observa en un emprendedor?

Lo primero que observo y analizo es en qué está basada su idea principal y en 90 segundos o menos debe transmitirme su esencia y debe ser capaz de articular su visión en un período corto de tiempo.

¿Por qué es importante que pueda transmitir su idea en tan corto tiempo?

Es fundamental porque si no es capaz de transmitir en un corto tiempo de qué se trata su emprendimiento y hacia dónde va nadie lo seguirá.

¿Cuáles son las cualidades más valiosas en un emprendedor?

Las cualidades que observo son su capacidad de asimilar la información que posee del mercado en donde se encuentra, y además la flexibilidad para poder cambiar en el camino aquellos aspectos que mejor le favorezcan al negocio, sino es capaz de hacerlo irá al fracaso y es así como se pierden inversiones.

¿Qué sucede sino modifica su estrategia en el camino?

Sino la cambia significa que no puede asimilar más datos, por lo tanto, siempre debe prestar atención a modificarla.

Kevin O´Leary nació el 9 de julio de 1954, es un empresario, inversionista y personalidad de televisión canadiense, quien saltó a la fama en el mundo de los negocios después de vender su compañía de software (Softkey International) a la multinacional estadounidense de juguetes, Mattel, por $3.65 mil millones en 1999. Actualmente es presidente de O´Leary Funds

¿Qué aspectos son valiosos para poder invertir en una startup?

Algo que valoro mucho son los equipos que están detrás de un emprendimiento, considero que un emprendedor por sí solo no puede tener un negocio exitoso, en cambio si arma un equipo en el que pueda respaldarse y beneficiarse de las habilidades y talentos que posee cada uno el modelo de negocio será más robusto y minimiza los riesgos.

¿En su opinión cuáles son las ideas que tienen futuro y en las que usted invertirá en el corto plazo?

Las ideas en las que invertiría en el corto plazo son en aquellas que sean sostenibles y aporten a mejorar el ambiente en el que vivimos, todo lo que tenga relación con cambio climático, innovación en alimentos, es decir, productos que resuelvan problemas y necesidades, todo lo que tenga que ver con reducir y reutilizar es lo que está vigente.

¿Qué otras tendencias considera usted que son importantes y que deben tomar en cuenta los emprendedores?

Lo más importante que debe comprender el emprendedor actualmente es el rol que están jugando las redes sociales y el mercadeo digital, sino posee esas habilidades es mejor que se capacite e investigue cuáles son las tendencias, es fundamental, sino comprende esto no podrá ser exitoso.

¿Un empresario como usted que siempre recibe propuestas de nuevos negocios, ha encontrado alguna en donde se vea reflejado y le recuerde sus inicios?

Me he encontrado de todo, un emprendedor debe ser apasionado, comprometido y dedicar todo el tiempo que considere necesario porque esa es la naturaleza de los negocios, es un mundo altamente competitivo y siempre recuerdo de dónde vengo y todo lo que me costó llegar hasta donde estoy ahora.