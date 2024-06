El 31 de mayo se anunció la ampliación del subsidio a la electricidad para cubrir al segmento de consumo de 89 a 100 kilovatios/hora (kWh) a partir de junio. Sin embargo, representantes del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) indicaron en el Congreso ayer que no han sido notificados al respecto.

Las distribuidoras no pueden aplicar el subsidio en las facturas antes de ser notificadas por el Inde sobre la ampliación del beneficio para ese segmento de consumo y el monto a aplicar por kWh al mes.

El gerente general del Inde, Luis Martínez, agregó en una citación en el Congreso con la bancada CREO, que esa entidad no lo podrá implementar si el gobierno no entrega los recursos, aspecto que no ha sucedido hasta la fecha.

También se analizará para qué alcanzarán dichos recursos, ya que se habla de Q150 millones para subsidiar al segmento de 89 a 100 kilovatios, “pero si el beneficio es mayor para ese grupo que para los de menor consumo, se necesitará una reestructuración del subsidio de manera que se amplíe el monto a las usuarios con más necesidad, de forma escalonada”.

En la actualidad los rangos de consumo de 0 a 60 kWh al mes están subsidiados de forma que el usuario solo paga Q0.50 por kWh al mes; y el que consume de 61 a 88, paga Q1 por kWh; y el resto del monto es cubierto con el aporte social. Por el momento no se ha decidido el monto con el que será cubierto el kilovatio en el grupo de 89 a 100 kWh y al aplicarlo, qué pago les correspondería hacer a los usuarios.

El gobierno dijo en conferencia de prensa en mayo, que se destinarían Q135 millones para ese subsidio, monto que había quedado de remanente del subsidio al gas propano por el aumento de la inflación.

Se devolverán los recursos

Consultado al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) respondió por medio de la oficina de comunicación social, que este martes 11 de junio por la mañana se devolverán Q150 millones al Ministerio de Finanzas (Minfin).

Luego de que este registre esos recursos en sus sistemas, el Inde tiene que gestionar el presupuesto que necesita para aplicar el subsidio. Añaden que el descuento se vería reflejado sobre los consumos en junio, cuya factura se emite en julio, y según la entidad, el que no se haya hecho la transferencia hasta este momento no afectará a los usuarios. Respecto al monto por kilovatio en el segmento en mención, la CNEE debe definirlos, agregó el MEM.

El viceministro de Finanzas Walter Figueroa explicó, después de otra citación en el Congreso, que lo indicado es que el MEM les avise de la disponibilidad presupuestaria y que luego de eso, el Inde solicite esa disponibilidad, para que se le trasladen los fondos, pero se requiere un proceso y dictámenes que podrían tardar unos 15 días.

En el Legislativo, el diputado Cristian Álvarez cuestionó además que en la ampliación del presupuesto de 2024 solicitada por el gobierno, se estaban reduciendo Q61 millones al Inde. Al respecto el gerente del ese instituto dijo que desconocía ese extremo. En tanto el viceministro de Finanzas, dijo que se trata de una readecuación presupuestaria ya que se está operando con el presupuesto de 2023.

Subsidio total

De 1999 al 2024 se han erogado Q18 mil 912.8 millones entre aportes a la tarifa social y subsidios de los que el Inde ha aportado Q15 mil 889.9 millones, mientras que el gobierno empezó a apoyar en 2017 y al 2024, su aporte representará Q3 mil 22.9 millones, sin tomar en cuenta aún los Q150 millones que menciona el MEM para la ampliación anunciada.