El país genera suficiente energía, pero a veces les compra a países vecinos ¿Por qué?

El mercado eléctrico guatemalteco es de competencia y se trabaja dentro del Mercado Eléctrico Regional (MER) y de manera bilateral con México. Lo que hacemos es buscar, en los países vecinos, energía que resulte más barata o más económica para los consumidores en Guatemala. Si la encontramos, simple y sencillamente requerimos esa energía y cubrimos la demanda con la importación.

Lo que ha estado sucediendo es que entre el fin del verano e inicio del invierno, en el sur de América Central ya se estaba generando con agua, por lo que en el MER encontramos energía más barata que la nuestra en ese momento para cubrir nuestra demanda.

Si Guatemala sigue siendo exportadora ¿por qué está importando más que en otras épocas?

El hecho de que Guatemala importe un poco más no significa que ya no exporte ni que toda su demanda se esté cubriendo con importaciones. Se le llama compra circunstancial o coyuntural, dependiendo de las condiciones.

¿Cómo se decide cuándo comprar o vender energía?

Debemos tener presente que nosotros somos exportadores de energía, pero vendemos el excedente que producimos. Eso significa que primero cubrimos nuestra demanda local y después enviamos la energía que nosotros no usamos hacia el exterior porque tenemos un sobredimensionamiento de la oferta. Desde el punto de vista económico, buscamos la energía más barata que hay para cubrir la demanda.

Cuando decimos que buscamos energía más económica en la región, el precio se compara con el apilamiento (ordenamiento) que hacemos con la generación en Guatemala, que va de la máquina más barata a la más cara y su costo es variable y la colocamos dentro del orden en que debe de despacharse.

El 18 de mayo hubo un apagón regional que afectó más que en otras ocasiones ¿A qué se debió?

Estábamos importando un poco más de la región. Lo que pasa es que nuestra frontera es con El Salvador, pero la energía no necesariamente viene de ese país.

Lo que sucedió en ese momento fue que había una sobreproducción de energía en Costa Rica y Panamá porque estaba lloviendo. Entonces, esa electricidad pudo haber sido consumida por El Salvador o Nicaragua y la producción de estos países se vino hacia acá. La energía que nosotros estábamos recibiendo en esa oportunidad también provenía de una planta de gas salvadoreña que estaba en pruebas y tenía precios bajos.

Lo que quiero decir es que la búsqueda de energía más económica que la nuestra es es una labor permanente del Administrador del Mercado Mayorista de electricidad, para satisfacer la demanda eléctrica del país al precio más económico.

¿Se debe seguir invirtiendo para ampliar la generación?

Sí. Hablando de una matriz energética diversa, lo que implica es la utilización de varias tecnologías para generar. Nos referimos a tecnologías renovables y térmica; en el centro de esto hay una mezcla que es térmica y renovable a la vez. La riqueza con la que cuenta nuestro país en el tema de la oferta es precisamente esa diversidad y eso nos permite tener el valor de energía más económico de la región.

Desde antes de la aprobación de la Ley General de Electricidad a la fecha, ha habido una variación en nuestra matriz energética y tiende hacia las energías renovables (hoy entre 65% y 70%). Ese es un porcentaje alto e importante que no sucede en el resto del mundo; sobre todo, en los países industrializados, cuyo porcentaje es del 14 al 20.

¿En qué tipo de recursos o tecnología se debería invertir?

No me voy a animar a detallar que energías porque en Guatemala no es el Estado el que invierte, sino la iniciativa privada y esta tiene la libertad de invertir en lo que crea conveniente o le permita estar dentro del mercado y sea negocio.

Pero como la tendencia es a energías renovables, muy probablemente las inversiones se van a dirigir hacia ahí, pero requiere que el inversionista establezca la rentabilidad a obtener. En otros países, las tecnologías renovables son subsidiadas por el Estado o los inversionistas tienen incentivos económicos, pero eso no sucede en Guatemala, a excepción de algunas ventajas tributarias, pero no es suficiente.

En cifras

La capacidad instalada al cierre del 2021 fue de 4 mil 111.54 megavatios (MW).

La capacidad efectiva que las generadoras aportaron al Sistema Nacional Interconectado (SNI), se situó en 3 mil 381.51 MW.

La demanda más alta del sistema es 1 mil 829.53 MW.

Datos del Banco de Guatemala (Banguat) reportan que de enero a abril del 2022, el país exportó US$34.4 millones en energía, en tanto importó US$34.6 millones.

Datos del AMM, MEM y Banguat.